Pedro Loli tiene inesperada reacción al ver imágenes de la supuesta amante

Pedro Loli fue sorprendido por los reporteros de “Magaly TV, la firme”, quienes le mostraron el ampay donde se le ve con una jovencita de 19 años. Todo sucedió antes que el programa de Magaly Medina emitiera las imágenes a través de ATV.

El exparticipante de “El gran show” se quedó anonadado al ver el video, pues no supo bien que responder y titubeó al momento de tener las cámaras en frente.

En primera instancia, Pedro Loli negó conocer a la señorita que se encontraba en su camioneta, pero luego aceptó que sí conocía a Jamileth, aunque sostuvo que entre ambos nunca existió un romance oculto.

“No tengo una relación con ella, la verdad que no. Que diga que yo le digo Shakira y que yo la recojo de su trabajo, no. Hablamos un par de veces. Creo que la conocí cuando estaba en la Gran Orquesta Internacional hace unos años, pero no hay nada”, comentó con evidente nerviosismo.

En ese sentido, ante la persistente intervención del reportero, Pedro Loli aceptó que salió con la joven de 19 años, pero siempre en grupo y nunca a solas. El intérprete intentó esquivar el tema echándole la culpa a su community mánager, pues él maneja sus redes sociales y asegura que no tiene la certeza si es que esa persona usó su perfil para hablar con otras jóvenes.

Después de conocerse el famoso ampay con el cantante y la joven de 19 años, la pareja del cantante habría tomado la radical decisión de eliminar las fotos de ella y del vocalista en su cuenta de Instagram. ¿Se acabó el amor?