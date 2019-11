Milena Zárate enfurece con Giuseppe Benigni: “Que vaya a estudiar, no sabe dónde está parado”

La cantante colombiana Milena Zárate enfureció con el modelo venezolano Giuseppe Benigni por afirmar que ella “quisiera estar con uno de 22 años” , al igual que su pareja Michelle Soifer. La ex de Edwin Sierra no toleró lo dicho por el joven chef y tuvo fuertes comentarios en su contra.

Milena Zárate y Giuseppe Benigni coincidieron en el programa de espectáculos “En exclusiva”, donde el modelo tildó a la cantante de “envidiosa” por opinar en contra de su relación con Michelle Soifer. "Cómo me va decir que yo estoy envidiosa porque no tengo uno de 22 . O sea yo estoy envidiando a Michelle porque está con eso ¡No hay forma, es un brócoli andando!, exclamó indignada la ex del cómico.

No contenta con ello, Milena Zárate continuó sus descargos en contra de Benigni y lo envió a estudiar por “haberle faltado el respeto”, “Bueno, la gente saca sus propias conclusiones, por eso le pregunté ¿Qué edad tienes? 22 años, es entendible aunque yo a los 22 años no tenía esa mentalidad tan tonta, tan escasa”, agregó.

Para la colombiana, Michelle Soifer tiene un serio problema personal debido a las parejas que ha tenido hasta el momento, “Michelle tiene un problema emocional, un problema dependiente que necesita a alguien a su costado”, acotó.

A diferencia de la popular ‘Michi’, Milena Zárate contó que ella prefiere a su costado a un hombre que le dé seguridad, con quien se sienta protegida, “en cualquier esquina encuentras a uno de 22”, se burló.

Michelle Soifer y Giuseppe Benigni. Foto: América TV.

A pesar de su incomodidad, la intérprete de “Endúlzame que soy café” reflexionó sobre Michelle Soifer e indicó que es una mujer trabajadora y talentosa, “Me da pena porque es una chica muy trabajadora, no ha tenido suerte en el amor”.

Zárate no quiso finalizar la entrevista sin antes dejar muy claro que no está interesada en un compañero más joven que ella, por el contrario ironizó diciendo que “no le gusta mantener a nadie”, “Que vaya a estudiar, este chico no sabe ni donde está parado, no tiene ni la menor conciencia de lo que está hablando. Ese está en pañales, gracias papito pero el que se acuesta con niños amanece mojado”, sentenció.