Leslie Shaw descarta volver a la actuación

Por: Janet López G.

Pese a una ascendente carrera en el plano actoral, pues ha participado en diferentes obras teatrales, series, telenovelas y en películas, Leslie Shaw ha decidido dejar atrás la actuación y enfocarse solo en su música.

“Este ha sido un año increíble, he viajado mucho con mi música, he conocido artistas, compositores y productores. Incluso siento que esa compositora que hay en mí ha aflorado más. Estoy contenta con todo lo que he conseguido a nivel musical, así que no me gustaría distraerme con algún proyecto ajeno a mi música”, señaló.

“He recibido propuestas para hacer teatro, pero no acepté pues eso significaría quedarme acá y yo quiero seguir viajando con mi música y hacerme más conocida en otros países”, acotó la cantante quien recientemente estrenó su tema ‘Bombón’, el cual tiene un mensaje de empoderamiento a la mujer.

“Es una canción de despecho y desamor, pero tiene un mensaje de empoderamiento a la mujer. ‘Bombón’ retrata a una mujer que enfrenta al hombre que quiere jugar con ella, que solo la busca para hacer travesuras y no busca nada serio, pero ella le aclara que no lo va a conseguir. Es un canción bastante frontal”, comenta. Leslie asegura que ‘Bombón’ es un tema especial en su carrera porque es con el que Sony Music le abrió las puertas. “Con ese tema mi mánager mandó una maqueta a la disquera y gustó, y decidieron trabajar conmigo, pero se decidió lanzarla después de ‘Faldita’”.

El tema cuyo videoclip fue grabado en Nueva York y cuenta con la colaboración del modelo Franco Noriega ha recibido buenos comentarios no solo en Perú, sino también en portales de música de Colombia, Brasil, Italia y más.

“Tiene más de 700 mil vistas en YouTube. Creo que después de ‘Faldita’ el público se quedó esperando algo más de mi música, estaban pendientes de lo que venía. Me encanta que ya se sepan la letra y que estén armando ‘challenge’ con el tema”.

Por otro lado, Leslie, quien anunció que sorprenderá el año que viene con un disco en el que ha incluido diversas colaboraciones, se refirió a la posibilidad de tentar un Grammy.

“Me encantaría ser nominada a algún Grammy, pero hay que ir de a pocos. Fui invitada a la alfombra roja de los Latin Grammy, y por un tema de agenda no pude asistir. Pero prefiero ir cuando tenga alguna nominación”, augura.