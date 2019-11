Ezio Oliva preocupa a fans al mostrar ecografía de su bebé con Karen Schwarz

La llegada del segundo bebe de Karen Schwarz y Ezio Oliva mantiene con expectativa a sus seguidores. Sin embargo, muchos expresaron su preocupación tras el mensaje del cantante peruano.

Ezio Oliva compartió una imagen de la ecografía de su hijo en Instagram y confesó que atravesó un tenso momento con la conductora de “Mujeres al mando”.

“Un pequeñísimo susto pero gracias a Dios todo ESPECTACULAR. ¡Te estamos esperando hijit@!”, se lee en la publicación que provocó que sus fanáticos se alarmen.

En pocas horas la tierna imagen del rostro de su bebé obtuvo más de 65 mil reacciones en Instagram. Allí los seguidores de la feliz pareja enviaron sus buenos deseos al nuevo integrante de la familia Oliva Schwarz.

“Que Dios los bendiga, todo estaré bien y su nene estará muy prontito con ustedes”, “Descansa Karen”, “Todo va a estar bien”, “¿Qué pasó?”, “Todo estará bien en nombre de Dios bendiciones y muchas felicidades”, “Bendiciones son una excelente pareja los admiro... Dios los proteja siempre”, son algunos comentarios. Algunos se atrevieron asegurar que el bebé sería hombrecito, por la silueta en la ecografía.

Cabe destacar que Ezio Oliva y Karen Schwarz evitaron brindar mayores detalles de lo ocurrido, pues al parecer, el embarazo de la conductora de Latina se había controlado.

¿Ezio Oliva se hará la vasectomía?

La conductora de “Mujeres Al Mando” contó que su esposo tiene planeado realizarse esta operación quirúrgica para así cuidarse mejor.

“Cuando hablamos de cuidarnos a futuro me dijo que se iba a encargar de eso (la vasectomía), así que seguro se la hará. Voy a cumplir 36 años, quiero dedicarle tiempo a mis hijos, a mi trabajo y a mi esposo, soy una mujer que estando embarazada no me olvido de mi esposo, eso es muy importante”, precisó.