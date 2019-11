Juliana Oxenford arremete contra periodistas ‘influencers’: “Yo gasto de la mía”

Juliana Oxenford es una de las periodistas que suele generar polémica por sus ácidos comentarios y esta vez no fue la excepción. La conductora de “90 Central” criticó duramente a algunos de sus colegas por aceptar promocionar productos en las redes sociales.

De acuerdo a una reciente publicación en Twitter, Juliana Oxenford fue tentada en reiteradas ocasiones para darles publicidad a diferentes marcas en su redes sociales a cambio de canjes (recibir productos gratis), pero siempre se negó a hacerlo.

“Me llaman, escriben, me ofrecen diversos productos gratis a cambio de un tuit o historia en Instagram y - cuando les digo que me niego a hacer de mis redes una tienda virtual de “quality products”- me responden: pero tus colegas lo hacen. Qué triste. #YoGastoDeLaMía”, señaló la periodista. Sin embargo, la comunicadora decididió continuar hablando sobre este tema en su cuenta de Instagram.

Instagram de Juliana Oxenford

Según comentó, ella no está dispuesta a desempeñar el papel de ‘influencer’ debido a que su ética periodística no se lo permite. “No es fácil decir que no. Me han propuesto incluso comerciales de tv con ofertas económicas que me hubieran permitido hasta terminar de pagar la hipoteca, pero mi formación periodística no me lo permite. A mi me enseñaron que la credibilidad no tiene precio, que en la vida misma hay que ser coherentes. Una cosa es que lo haga un artista o modelo, otra que busquen periodistas con la clara intención de asegurarse una buena opinión”, precisó Juliana Oxenford.

Además, aprovechó para enviarles un consejo a sus colegas y a quienes se abren paso en el mundo del periodismo. “A los jóvenes que quieren ser periodistas y a los que ya lo son, ofrecer productos virtuales no es hacer periodismo. Nos quejamos de las dádivas que se entregan en campaña, y no nos damos cuenta que también andamos felices mostrando nuestros regalitos de grandes tiendas a las que- obviamente- nunca tendremos cara para criticar. Si me quieren regalar algo, que sea sin la condición de un “cherry”. #YoPagoDeLaMia”, añadió la periodista en Instagram.

