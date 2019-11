Abel Lobatón se pronuncia tras enfrentamiento entre Melissa Klug y Samahara

Abel Lobatón se pronunció en medio de las diferencias que existen entre su hija Samahara Lobatón y Melissa Klug. El exfutbolista admitió no estar muy enterado de lo que sucede con su heredera y la ‘Blanca de Chucuito’, pese a que la madre de los hijos de Jefferson Farfán había enviado un comunicado a través de redes sociales.

En un enlace telefónico con el programa de Latina- ‘Válgame’- el exjugador señaló que no sabía nada del asunto, debido a que se encontraba en un compromiso familiar. Al ser consultado si había hablado con Samahara, el popular ‘Murciélago’ volvió a recalcar que no estaba muy informado de la situación porque se hallaba en un bautizo.

“Ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no se nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho. No sé mucho de lo que ha pasado”, dijo Abel Lobatón en conversación con la producción del canal de San Felipe.

¿Realmente no está enterado o evitó que el problema familiar se incremente? Se conoce que el lío no solo fue entre la ‘Blanca de Chucuito’ y Samahara Lobatón, sino que también se pronunció Gianella Marquina Klug, quien utilizó sus historias de Instagram para enviarle un mensaje a la ex chica reality.

En tanto, la empresaria y expareja de Jefferson Farfán trató de no pelearse con su hija por redes sociales, pero si dejó en claro que para una madre no existe heredero malo.

“Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, escribió Melissa Klug.