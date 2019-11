Yuridia, Adele, Johnny Depp y otros famosos que padecen fobia social

Yuridia es una de las artistas de México que más alejada se ha mantenido de las cámaras e incluso de sus fans, debido a los problemas emocionales que le genera. Tal es así que anunció, entre lágrimas, su retiro de los escenarios tras haber tenido un altercado con una reportera quien se “tiró al piso” para obtener una nota periodística, hecho que afectó su salud mental porque tiene fobia social.

“Una reportera se tiró al piso, tipo Neymar, y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no. Eso a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es”, contó la cantante mexicana a través de un video en vivo en Instagram.

PUEDES VER Yuridia se lleva enorme susto por culpa de un fan y su reacción impacta al público

La intérprete de ‘Amigos no, por favor’ indicó que este enfrentamiento la destruyó por completo, por lo que aprovechó para confesar que padece de fobia social.

“Yo solo quiero que lo sepan, no es nada personal, solamente me cuesta trabajo. Yo necesitaba sincerarme con ustedes y decirles eso, que tengo una cosa que se llama ‘fobia social’”, mencionó Yuridia.

¿Qué es fobia social?

Frente a esta coyuntura, la pregunta que surge es ¿qué es la fobia social?. La fobia social es un tipo de trastorno de ansiedad, que le causa miedo a la persona en ciertas o todas las situaciones sociales.

Por ejemplo, cuando conocen a personas nuevas, en entrevistas de trabajo, cuando deben responder a una pregunta en clase o hablar públicamente. Todo ello les causa temor a ser humilladas, juzgadas y rechazadas.

Aquí te contamos qué otros famosos a pesar de ser muy exitosos, deben lidiar con este problema de salud mental.

Adele

La cantante y compositora británica sufre constantemente de miedo escénico. Adele contó que cuando saltó a la fama, temía cantar para grandes multitudes, por lo que tenía varios ataques de pánico.

Adele

Johnny Depp

Johnny Depp no suele mencionar sobre el trastorno de ansiedad que sufre, pero se sabe que el actor experimenta nervios y ansiedad durante las entrevistas en televisión. Todo indica que tiene a su terapeuta en el set para ayudarlo a superar esa ansiedad.

Scarlett Johansson

Es una de las actrices de Hollywood que intenta mantenerse lejos de los reflectores, ya que sufre episodios de ansiedad. Después de formar parte de la película, ‘Avengers’, sus ataques de pánico y altos niveles de estrés comenzaron a ser más frecuentes.

Scarlett Johansson en 'Lucy'.

Nicole Kidman

Nicole Kidman contó que cuando empezó a aparecer en las alfombras rojas, entraba en pánico por la cantidad de cámaras que estaban frente a ella, además de que le faltaba el aire y sus manos temblaban sin tregua.

Sin embargo, según la revista People, la estrella ha encontrado que beber té de marcha orgánico es la solución para sentirse más tranquila, y así reducir los síntomas por el estrés social.