Yuridia anuncia su retiro de los escenarios tras incidente con reportera

Tras protagonizar incidente con reportera del programa “Ventaneando”, la cantante Yuridia utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su retiro de los escenarios.

“Se me está dificultando muchísimo la vida, acabo de dar un concierto increíble en Mérida y me la pasé muy bien y fui feliz… porque a mi me gusta mucho estar en un escenario con mis amigos, me costó mucho trabajo poder acostumbrarme a dar conciertos y a poder ser cantante. Estoy aquí por pura casualidad, se los juro que yo soy cantante por pura suerte o casualidad, o lo que quieran, porque yo siempre fui una persona muy tímida, me daba vergüenza la vida”, explicó al inicio de su video.

“Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé porque leo sus comentarios y yo sé que quieren mucho más de mí, pero la verdad es que no está en mi poder dárselos”, agregó.

Yuridia y el incidente que protagonizó con reportera de “Ventaneando”

Una reportera del programa “Ventaneando” señaló que la seguridad de Yuridia cometió excesos al momento de resguardar a la cantante.