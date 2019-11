Rodrigo González se burla de Jefferson Farfán: “No veré su película si no aparece Yahaira siéndole infiel”

El periodista Rodrigo González continúa generando polémica con sus publicaciones en Instagram. Esta vez, el exconductor del desaparecido programa “Válgame Dios” compartió una sarcástica frase, burlándose de la supuesta infidelidad de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán.

En su publicación, el popular ‘Peluchín’ escribió un controversial mensaje en el que afirmó que solo asistirá a ver “El 10 de la calle”, la película de La ‘Foquita’ Farfán, si es que no se muestran escenas que hagan referencia a la supuesta traición de ‘La Reina del totó’.

“No me interesa ver la película de Farfán si no sale la Yahaira poniéndole los cachos”, escribió el comunicador en el post que colocó en sus historias de Instagram, a manera de burla.

Instagram de Rodrigo González

Como se recuerda, Jefferson Farfán estrenará el próximo 30 de enero del 2020 “El 10 de la calle”, cinta autobiográfica que narrará episodios que vivió durante su infancia y juventud hasta convertirse en un jugador profesional de fútbol.

Rodrigo González opina sobre polémica entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

Luego que se hiciera pública la disputa entre Jefferson Farfán y Melissa Klug por la aparición de los hijos de ambos en la película del futbolista, Rodrigo González decidió pronunciarse y reveló el monto que cobra la ‘Blanca de Chucuito’ por entrevista.

“No va a salir en su película es como si la hubiera borrado, como si no hubiera existido, como si nunca hubiera pasado 11 años con ella. Ella puede sentir que merezca algo pero es decisión de Jefferson incluirla o no”, indicó.

“Dicen que no cobra poco, (Melissa Klug) cobra entre 6 mil a 7 mil soles, por eso yo no la podía tener de invitada porque no había caja chica”, añadió el popular ‘Peluchín’.