Rodrigo González a Samahara Lobatón: “Los trapitos sucios se lavan en casa”

Rodrigo González no fue ajeno al problema familiar entre Melissa Klug y su hija Sahamara Lobatón, quien indicó que se siente cansada de las mentiras y de la presión mediática por culpa de las declaraciones de su madre.

A través de sus historias de Instagram, el exconductor de “Válgame Dios” le dedicó unas palabras a la joven heredera de la ‘Blanca de Chucuito’.

“Ella es chica y hay gente que tiene seguidores porque es la hija de tal (...) y no, no tienes Samahara que dar ningún tipo de (explicación). Si te están diciendo por qué tu mamá no celebró tu cumpleaños o no, ya ustedes sabrán. O sea, no todo lo que te escriben y no todas las curiosidades que tiene el público se tienen que resolver; no siempre y menos cuando eres tan chica”, se le oye al popular ‘Peluchín’.

En ese contexto, Rodrigo González indicó que lo único que ha generado la ex chica reality es las críticas contra de su familia en general.

"Tú crees que con esto -porque te tienen harta con ese tema- vas a tapar algo y lo único que estás abriendo es una ventana mucho más fuerte de opiniones y de cosas hacia tu familia. Es delicado, es complicado y si no tienes la fortaleza emocional suficiente para enfrentar eso, es un tema que hay que manejarlo con pinzas y mucha muñeca y hay que estar preparado y tú estás chica”, argumentó el presentador de televisión.

En se sentido, la exfigura de Latina aclaró que tanto Samahara Lobatón y Melissa Klug están actuando de la misma forma, pero destacó que la joven sea agradecida con Jefferson Farfán por todo lo que hizo por ella y por su abuela.

"Si bien es cierto hay gente que te apoya, es tu mamá también la que te ha sacado adelante. Que tú te muestres agradecida con alguien que no es tu padre biológico pero que, como dices tú, ha formado parte de tu figura paterna, habla muy bien de ti; pero siempre en casa porque te estás mostrando un poco contradictoria al decir que estás cansada de que tu mamá haga esto en público y tú haces lo mismo. “Los trapitos sucios se lavan en casa” es una frase que aparece en tu misma publicación y tú estás solucionándolo de la misma forma”, finalizó.