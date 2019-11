Nacho desmiente relación sentimental con modelo venezolana

Luego que Nacho anunció su divorcio con la madre de sus hijos, el cantante venezolano viene siendo vinculado con distintas personalidades televisivas y una reciente noticia sobre su vida sentimental terminó por enfurecer al artista. De tal manera que se pronunció en Instagram.

Resulta que la periodista Mandy Fridmann realizó una nota informativa en la web de “La opinión”, donde aseguró que el cantante Nacho comenzó una historia de amor con la modelo Melany Fernández.

La noticia fue reproducida por otros medios y el programa “Despierta América” también hizo lo propio desde su cuenta oficial de Instagram. “La periodista Mandy Fridmann confirma romance de Nacho con una participante de ‘Enamorándonos’, Melany Fernández, a pocos días de haber anunciado su separación con Inger Devera, madre de sus hijos”, se pudo leer el post de dicho espacio.

Nacho desmiente relación con modelo. Foto: Instagram.

Ante esta publicación, el exintegrante del dúo “Chino y Nacho” decidió pronunciarse en la sección comentarios de dicho medio. “Ojalá la ‘periodista’ tenga el mismo profesionalismo y la misma vocación para pedir disculpas porque ni siquiera sé quién es la muchacha con la que me vincula (con todo respeto). No sé qué es ‘enamorándonos’, ni de qué va y esto me toma por sorpresa de nuevo como muchas otras especulaciones”, dijo.

“Lo que no deja de sorprenderme es la capacidad de la gente de decir ‘amén’ a cualquier invento negativo de los 'profesionales’ de las noticias de farándula y ver cómo pueden avanzar en opinar sobre cualquier cuento inventado por una persona falta de oficio”, agregó Nacho.

La periodista Mandy Fridmann no fue ajena al comentario del cantante y defendió su verdad. Además, la mujer de prensa dijo tener una fuente confiable para desmentir al músico.