Shirley Cherres abandona entrevista luego que Mónica Cabrejos la llamara “bagre”

Shirley Cherres se presentó en “Válgame” para enfrentarse cara a cara con Janet Barboza, quien la llamó “Femme fatale”, sin imaginar que terminaría protagonizando una fuerte discusión con Mónica Cabrejos.

La periodista de Latina criticó a la exporrista de Sport Boys por cuestionar la moralidad de Janet Barboza frente a cámaras y esta la encaró. “Y ustedes si tienen el derecho de poder opinar sobre otras personas. Estás equivocada”.

Esto no fue del agrado de Mónica Cabrejos, quien se mostró bastante indignada y tildó de “bagre” a la exanimadora. “Habla bonito, Shirley. El problema es que tú eres demasiado bagre y esa es la razón por la cual yo no quería intervenir”, le dijo.

Shirley Cherres se molestó y arremetió contra la presentadora de “Válgame” por la expresión que usó para referirse a ella. “La que ha estudiado por las puras eres tú, tu sabes que te conozco de años”, aseveró.

La exporrista del Sport Boys no toleró que Mónica Cabrejos la haya calificado de bagre y decidió abandonar la entrevista con “Válgame”. “Respetos, guardan respetos y yo no le voy a permitir que tenga pantalla para que me venga a decir bagre porque yo también tengo estudios, tengo una familia, no tengo problemas con ella, mi único problema es con Janet Barboza. Gracias, lo siento, adiós”

Como se recuerda, la polémica se originó luego de que Shirley Cherres revelara en “El valor de la verdad” que salió con Miguel Bayona, el novio de Janet Barboza