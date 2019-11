Hija de Melissa Klug la respalda tras fuerte acusación de su hermana Samahara

Melissa Klug y su segunda hija Samahara Lobatón se encuentran distanciadas debido a los ‘ataques’ contra Jefferson Farfán. La joven acusó a su madre de decir ‘mentiras’ ante la prensa.

Sin embargo, no todas las hijas de la empresaria comparten esa opinión. Melissa Lobatón respaldó a Melissa Klug con un emotivo mensaje donde demuestra que jamás la vería como a una enemiga.

“Yo aún necesito a mi madre!! No importa la edad que tengo. Mi madre me ha hecho reir..me ha secado las lágrimas..me ha abrazado confortablemente..me vio triunfar..me vio caer..me animó a mantenerme fuerte...¡Y me llevó un poco a la locura a veces!! Pero MI MADRE es una persona que voy a tener una amiga para siempre”, escribió la menor de edad.

Melissa Klug y Samahara Lobatón.

La historia de Instagram fue correspondida por Melissa Klug, quien horas antes había enviado un comunicado oficial donde aclara que respeta la declaración de Samahara Lobatón, por lo que no caerá en un enfrentamiento con ella.

Melissa Klug en Instagram

De igual manera lo hizo Gianella Marquina, la primera hija de Melissa, en su cuenta de Instagram. "Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno, cada quien es dueño de su propio destino y el karma que se genere”, escribió la mayor de las hermanas.

Cabe destacar que Samahara Lobatón defiende a Jefferson Farfán tras ocho meses viviendo lejos de la residencia que compartía con Melissa Klug.

La publicación de Samahara Lobatón

La segunda hija de la empresaria remeció Instagram con el siguiente mensaje, donde aseguró que le afectan los ataques que recibe en las redes debido a los enfrentamientos entre su madre y Jefferson Farfán.