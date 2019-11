Melissa Klug: la publicación en Instagram que habría indignado a Samahara Lobatón

Melissa Klug habría generado incomodidad en Samahara Lobatón tras los constantes conflictos con el seleccionado Jefferson Farfán, además de su “forma de ver y vivir la vida”.

Horas antes que la menor de las Klug emitiera el extenso comunicado en su perfil de Instagram, la también presentadora compartió un mensaje en las historias de la red sociales antes mencionada.

"Es inevitable tener expectativas cerca de algo o de alguien, pero el problema no cree que este en tenerlas”, se puede leer el texto que plasmó la también presentadora en la plataforma digital más usada por las celebridades: Instagram.

En esa misma línea se puede visualizar lo siguiente: “El problema está en (...) creer que una persona tenga que ser perfecta y no puede cometer errores, en creer que los demás vayan a actuar tal y como tú lo harías o en creer que tu vida real tenga que ser como las que ves en una red social”.

Ese fue el mensaje que Melissa Klug compartió en la esfera virtual, sin saber que- minutos más tarde- Samahara Lobatón confirmara que ya no vive más con ella, debido a los motivos antes expuestos en el reciente post.

“Hace 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclara muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales", relata el mensaje de la exparticipante de “Combate”.

Samahara Lobatón dejó en claro que no comparte las mismas opiniones que su madre y mucho menos tiene que ver de la misma manera a Jefferson Farfán, el padre de sus hermanos.