Magaly Medina revela que Beto Ortiz se enteró que su programa no iba el viernes en la noche

Enfiló sus cuchillas. La conductora Magaly Medina se fue con todo sobre su ex casa televisiva, Latina, debido a que durante toda la semana promocionaron que la ex chica reality, Shirley Arica estaría en el famoso ‘sillón rojo’ del programa ‘El valor de la verdad’.

Si bien, Medina anunció en su espacio televisivo que la exmodelo no se presentaría a dicho programa por ciertos problemas entre los directivos del canal de Beto Ortiz. Ahora, vuelve con más detalles sobre lo que sucedió entre el conductor y Latina.

PUEDES VER Magaly Medina denunciaría a abogado de Carlos Zambrano por vulnerar su seguridad

Según su propio testimonio en ‘Magaly TV, la firme’, Beto Ortiz se enteró de la decisión final del programa con Shirley Arica no iba el día sábado a solo 24 horas de salir al aire. “Resulta que el viernes en la noche el mismo Beto se enteró que Shirley Arica no iba. Lo llamaron y le dijeron: ‘Ha sido una decisión difícil, pero no va tu programa’”, manifestó la pelirroja.

Días antes en sus redes sociales, el conductor mencionaba que el programa iba sí o sí; sin embargo, a la hora de la emisión, apareció otra personaje: Janeth Barboza. Al ver esto miles de personas se pronunciaron en Facebook y Twitter sobre el veto a Shirley Arica.

Dijeron que nos habían vetado pero no.



Superadas las turbulencias, el programa con Shirley... VA.



Este sábado a las 10

EL VALOR DE LA VERDAD DE SHIRLEY ARICA.



Por @Latina_pe #evdlv#betosinveto pic.twitter.com/el9F6lux8U — beto ortiz (@malditaternura) November 22, 2019

Por su parte, Magaly Medina se burló sobre el comunicado dado por Latina, donde el canal expresa sus disculpas por confundirse en transmitir una propaganda que no iba a salir.

Comunicado

"¿Cómo que no se dieron cuenta? Eso es un insulto a la inteligencia de los televidentes. nadie se va a comer semejante cuentazo señores de Latina ¿Por qué subestiman al televidente? Los engañaron a todos”, manifestó la conductora.

Así también habló sobre las declaraciones de Beto Ortiz acerca del área de Deportes de Latina. “Beto declara que ‘ellos cuidan a sus futbolistas’, claro que sí, Beto, ahora ya sabes porque me levantaron del aire. Es una costumbre (...) ellos se sienten fastidiados si tocan a uno de sus santos”, sentenció Magaly Medina.