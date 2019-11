Leslie Shaw presenta su Bombón

Tras el éxito de Faldita Leslie Shaw vuelve a captar la atención de su público con el reciente lanzamiento del tema Bombón el cual comparte un mensaje de emporamiento a la mujer. “Es una canción de despecho y desamor, pero tiene un mensaje de empoderamiento a la mujer. ‘Bombón’ retrata a una mujer que enfrenta al hombre que quiere jugar con ella, que solo la busca para hacer travesuras y no busca nada serio, pero ella le aclara que no lo va a conseguir. Es un canción bastante frontal”, comenta.

El videoclip del tema, que fue grabado en Nueva York con la participación del modelo peruano Franco Noriega ya cuenta con más de 700 mil vistas en Youtube. “Agradezco todo el apoyo que me birndan mis seguidores. He podido ver, a través de mis redes sociales que el público ya e sabe el tema e incluso están creando un challenge con el Bombón”, mencionó la cantante.

Leslie, quien cierra el 2019 con Bombón, hace un repaso de cómo ha sido este año a nivel laboral. “La verdad es que estoy muy contenta con todo lo que me ha pasado este año, realmente ha sido un año increíble. He conocido diversos artistas, compositores y productores y a la vez he crecido como compositora”, mencionó.

“Lo que espero del 2020 es poder seguir viajando con mi música. Quiero hacerme conocida en muchos más países así que estoy enfocada en eso. El año que viene lanzaré un nuevo disco en el que he incluido importantes colaboraciones”, acotó.

Consultada sobre si la cantante mexicana Thalía es una de las artistas con las que ya grabó uno de sus temas, Leslie evitó referirse a ello. “No puedo decir nada aún, solo que lo que se viene musicalmente los va a sorprender”, puntualizó.