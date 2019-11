Zorro Zupe recuerda sus días en la cárcel tras anuncio de la liberación de Keiko Fujimori

Mientras los panelistas de “Válgame” discutían sobre el tema legal de las camionetas compradas por Christian Domínguez a nombre de Isabel Acevedo, la programación se vio interrumpida al anunciar un comunicado del Tribunal Constitucional que declaraba fundado el ‘hábeas corpus’ de Keiko Fujimori.

En otras palabras, la entidad del estado aceptó la liberación de la lideresa de Fuerza Popular tras varios meses de prisión preventiva. El programa de espectáculos tuvo que informar la noticia de último minuto.

Zorro Zupe.

El contenido del programa dio un giro radical y se habló respecto al tema coyuntural. En un momento de la conversación sobre la liberación de la hija de Alberto Fujimori, el Zorro Zupe recordó la vez que fue recluido en el Penal de Piedras Gordas tras una demanda de la familia del futbolista Carlos Zambrano.

“Ella va a seguir su proceso pero no hay nada como la libertad, pero ella tendrá que acercarse a las citaciones que tenga pendientes, pero el hecho de estar libre, se los digo por experiencia, es algo que no tiene precio”, indicó el polémico personaje de televisión.

Al respecto, Ricardo Zúñiga aclaró que tras lo comentado por él, no significaba que haya alguna simpatía de por medio con Keiko Fujimori.

“Tendrá que seguir con el proceso y tendrá que hacerse responsable por las cosas que ha hecho, pero no estamos dando ningún tipo de apoyo, tengo que repetir”, agregó el exrecluso.

¿Por qué el Zorro Zupe fue enviado a la cárcel?

Como se recuerda, en el años 2016, el Zorro Zupe contó en "El valor de la verdad" que el deportista Carlos Zambrano lo había invitado a viajar por Europa.

Zorro Zupe.

“Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido”, relató en aquella ocasión.

Además la polémica figura de Latina dejó entrever que el futbolista quiso que le llevasen a una amiga. Ante esto, el seleccionado peruano tomó cartas en el asunto y lo denunció por el delito de difamación en agravio de su persona.