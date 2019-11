Jonathan Maicelo cuestiona huelga de hambre de Mark Vito y se burla de él en redes

Mark Vito recibió entre lágrimas el anuncio del Tribunal Constitucional al declarar fundado el ‘hábeas corpus’ de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Dicha noticia causó impacto en muchos peruanos, quienes se expresaron en las redes sociales.

Por tal motivo, una de las figuras públicas que ha causado polémica estos últimos días, decidió referirse a la pareja de la hija del ex presidente de la República, Alberto Fujimori. Se trata de Jonathan Maicelo, quien cuestionó la huelga de hambre tomada como medida de protesta para la liberación de su esposa de su prisión preventiva.

A través de su cuenta de Twitter, el boxeador peruano dejó un fuerte mensaje tildándolo de “vago” y dando a entender que lo que hizo fue un engaño. “Huelga de hambre y esta más gordo, que la p***...ahora que chambee, vago de importación...Jaaa” , escribió el pugilista.

En otra publicación, el deportista se refirió con fuertes palabras a quienes han decidido postular al Congreso, , minimizándolos y dándoles fuertes calificativos.

“Ya quisiera acampar, pa’ pitear por este gobierno en la que cualquier payaso(a) junto a choros de saco y corbata quieren ser congresistas, pero no puedo, por que mi CHAMBA no me permite; pero este gringo vago SI, ahora que ya fue el show a TRABAJAR...”, expresó Maicelo.

Los usuarios tomaron con humor dichos 'tuits' del boxeador, quienes bromearon diciéndole que le de trabajo a Mark Vito en su restaurante.

“Esta gordo de amor dice”, “Dale chamba en tu restaurant”, escribieron los cibernautas.

Jonathan Maicelo en Latina

Jonathan Maicelo ha sido centro de polémicas tras sus reveladoras confesiones en el programa “El valor de la verdad”, transmitido por Latina. Los temas que habló fue en referencia a lo que pasó tras perder una lucha en Nueva York y su rivalidad con David ‘La Pantera’ Zegarra.