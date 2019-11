Bill Cosby tras ser encarcelado por abuso sexual: “No tengo remordimiento”

En los años ochenta era un ejemplo y modelo a seguir dentro como fuera del mundo del entretenimiento, pero una serie de acusaciones de abuso sexual en su época de mayor éxito derrumbaron el mito detrás del actor Bill Cosby, quien hoy purga una condena por 10 años y que ha dada su primera declaración tras ingresar a prisión ha confesado no estar arrepentido, absolutamente, de nada.

Y es que estas declaraciones las hizo remarcando que no es culpable de ninguno de los delitos de los cuales se le acusa: “Fue todo una trampa. Todo el asunto este del jurado. Eran todos impostores”, refirió el actor caído en desgracia.

Bill Cosby alcanzó la fama mundial con "The Cosby Show", el cual se emitió de 1984 a 1992

Asimismo, Bill Cosby relató que antes de comenzar el juicio escuchó a los miembros del jurado haber decidido su destino sin siquiera escuchar su testimonio: “Es culpable, todos podemos irnos a casa ahora”, reveló.

Sin embargo, cuando el actor fue preguntado por su responsabilidad de los supuestos crímenes de abuso sexual de los que se le acusa, Bill Cosby aseguró no sentir pena alguna: “No me va a escuchar decir que tengo remordimiento... me quedan ocho años con nueve meses”, expresó mientras aseguraba no creer que lo dejen salir de la cárcel antes de cumplir su tiempo de reclusión.

Bill Cosby fue uno de los actores más queridos

Estas declaraciones, que no pasaron desapercibidas para nadie, las dio a BlackPressUSA en una entrevista telefónica exclusiva. En la comunicación, Bill Cosby confesó que se encuentra tratando de apelar su condena de 10 años, así como anular el término de “agresor sexual” en su ficha penal.

Bill Cosby: condenado por violar a mujer

En 2014, Bill Cosby fue el primero de una lista de actores señalados como agresores sexuales en recibir una condena penal tras una serie de acusaciones que lo sindicaban como abusador. Desde entonces, aparecieron unos 60 testimonios de mujeres que aseguraron ser violentadas sexualmente por el actor durante su época de mayor fama.

Andrea Constand denunció a Bill Cosby de violarla en 2004

Sin embargo, en 2018, Andrea Constand hizo una denuncia en la cual afirmó que el actor la drogó y violó (un modus operandi relatado por diversas víctimas del actor) en su mansión de Filadelfia durante el 2004.

Bill Cosby sería hallado culpable y condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de Constand, que en ese entonces era entrenadora del equipo femenil de basket de la Universidad de Temple, institución educativa a la que el actor hacía constantes donativos.

Bill Cosby fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018

El juicio determinó que Bill Cosby es un “depredador sexualmente violento”, obligándolo a recibir asesoría psicológica de por vida, así como dar informes de sus movimientos.