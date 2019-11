Isabel Acevedo tras conocer a su nuevo saliente: “Estamos coordinando para un viajecito”

Luego de su reciente viaje a Cancún, la expareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, confesó que tiene un nuevo pretendiente mexicano. Durante el programa “En boca de todos”, la popular ‘Chabelita’ hablo sobre el misterioso galán que le había regalado un ramos de rosas.

Tras esto, la joven bailarina concedió otra entrevista para el programa Domingo al día, exponiendo más detalles de la persona que quiere conquistar su corazón. “La soltería me ha jugado a favor”, dijo entre risas la ganadora de “El gran show” al iniciar la conversación.

Isabel Acevedo en Instagram.

“Es un amigo mexicano quien me lo envió y que conocí allá. Es súper lindo, el detalle me sorprendió demasiado”, contó la exnovia del líder de la “Gran Orquesta Internacional”.

El reportero le consultó sobre el aspecto físico del mencionado galán, y entre bromas, confesó que se parece a un conocido cantante español. “Es como Enrique Iglesias. Con su pulserita, su crucesita de madera”, detalló Isabel Acevedo.

En otro momento de la entrevista, ‘Chabelita’ reveló que ambos están planeando cosas juntos, y que debido a la distancia que los separa, vienen agendando otro encuentro. “Estamos coordinando para un viajecito”, afirmó.

De igual manera, contó que fue sincera con el mexicano sobre su reciente ruptura con el cumbiambero. ‘Chabelita’ fue clara y le dijo que venía de una polémica relación.

Isabel Acevedo y su última opinión sobre Christian Domínguez

La bailarina dio sus últimas declaraciones sobre su expareja Christian Domínguez e indicó que no quiere hablar más sobre el tema a futuro. “El amor no se pierde de la noche a la mañana. Lo que pasa es que yo me he enfocado en trabajar, en mi familia, en mis amigos. Veo lo que veo y no me afecta”, expresó.

Isabel Acevedo.

De igual manera, sentenció el tema sobre el cumbiambero. “Yo no quiero hablar más de él, lo he dicho en un momento”, contó.