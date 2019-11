Vivo x el Rock... y por la cumbia

El rock era lo esperado y prometido, pero Armonía 10, Los Shapis y Deyvis Orozco hicieron bailar con la cumbia pasada la 1 de la mañana a los miles de asistentes del Vivo x el Rock, que coparon los cuatro escenarios de la undécima edición del mencionado festival que trajo como estelares a las agrupaciones The Strokes y Slipknot.

“Vivo por el Rock, pero muero por la cumbia”, exclamó Orozco en su presentación. Mientras que Armonía 10 emocionó, en principio, con el piano de ‘Bohemian Rhapsody’, de Queen.

Gran número de asistentes que estuvieron en el escenario principal del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron atraídos por la cumbia, luego de escuchar a The Strokes. La banda neoyorquina había dejado un sinsabor en su público, pues culminaron su concierto 45 minutos antes de lo programado.

La multitud igual los aplaudió. Más de 60 mil personas saltaron y corearon sus clásicos temas de You Only Live Once y Reptilia. Minutos antes, el metal había retumbado con Slipknot, Mago de Oz y Bullet For My Valentine.

Tales actuaciones provocaron a la multitud a poguear. En el estelar también se presentó Fito Páez, quien había tocado en la final de la Copa Libertadores. Hizo vibrar a sus fans con ‘Mariposa tecnicolor’ y repitió ‘Dale alegría a mi corazón’ en medio de dos despedidas.

Además, otra banda que desató euforia en la noche fue Interpol con sus clásicos temas Obstacle 1 e If you really nothing. Es la segunda vez que se presentan este año. Los antecedieron The Rasmus, El Cuarteto de Nos y, al mediodía, Don Tetto, y otras bandas y artistas peruanos distribuidos en los cuatro escenarios. Y, por eso, con los ánimos enloquecidos, el festival de rock más grande del país fue cerrado con broche de oro, en esta ocasión, con la fusión cumbiambera, de la mano de Orozco, Los Shapis y Armonía 10.

Si bien la convocatoria de estos elencos había generado polémica en principio, sus presentaciones fueron estupendas. Miles coreaban ‘El cervecero’.

No importaba que el evento sea rockero, el alma cumbiambera se dejó notar en medio de la cerveza. Mar de Copas cerró el Vivo x el Rock en el escenario Rock pasadas las 3 de la mañana.