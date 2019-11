Victoria’s Secret cancela desfile: conoce la razón de esta decisión

Los desfiles de Victoria’s Secret han sido uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión sin embargo, los ángeles de esta casa de lencería se despiden de las pasarelas este año.

La marca hizo su primera aparición en TV desde 1995 pero ahora está pasando por un momento de impopularidad que han visto en la necesidad de quitar de la pantalla chica el desfile de las modelos.

El rating que tuvo en el 2018 llegó solo a 3 millones de personas siendo esta cifra la más baja ya que en el 2001 lograron 12 millones. A pesar de poner en concierto a artistas reconocidos como Bruno Mars, Ariana Grande o The Weeknd, no cumplía con el objetivo de la publicidad.

Victoria's Secret

El vicepresidente ejecutivo de L Brands, una empresa que pertenece a Victoria’s Secret, Stuart B. Burgdoerfer, estuvo en una rueda de prensa para anunciar formalmente la cancelación del evento por televisión.

Los motivos principales fueron que no hubo una buena estrategia de marketing para las ventas y el show ya no era el mismo de antes: “Seguiremos en contacto con nuestros clientes aunque no habrá nada similar en magnitud a nuestros desfiles”.

Los eventos de Victoria’s Secret era considerado uno de los más importantes de la industria de la moda y también de la música. Sin embargo, estuvo en el ojo de la tormenta luego de que muchas modelos se quejaran de que había un estereotipo de mujer y no de una real.

En agosto de este año y con la presión encima, la marca decidió contratar a una modelo de talla grande y la escogida fue Barbara Palvin quien muchas no consideraron que sea talla ‘M’, al contrario.

Valentina Sampaio

Luego se vio a Valentina Sampaio, la primera transgénero en Victoria’s Secret pero el cambio fue tan lento con el tema de la inclusión que las mujeres decidieron cambiar esa marca de lencería por ‘Savage X Fenty’ de Rihanna. La cantante se ha caracterizado por incluir figuras reales además de las tallas plus y también hay prendas para género no binario.

Las modelos se han pronunciado en las redes sociales mostrando su tristeza por la cancelación del evento no obstante, evitan responder sobre los estereotipos que mostraban en la televisión.