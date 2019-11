Tilsa Lozano encara a Mario Hart tras falsa promesa [VIDEO]

Tilsa Lozano estrenó nuevo look en la reciente emisión de “El dúo perfecto”. La ex ‘Vengadora’, fiel a su estilo, opinó sobre la participación de la pareja del reality: Mario Hart y Michelle Soifer.

Antes que el dúo salga a la pista de baile del programa de Gisela Valcárcel, la también presentadora de televisión encaró al piloto sobre los ofrecimientos que este le hizo y que no ha cumplido hasta la fecha.

“Es que no sé que es entrar en una discoteca. ¿Hace cuánto no vas a una discoteca Michelle?”, intervino Gisela Valcárcel antes que Tilsa Lozano le recordara a Mario Hart la invitación a una parrillada.

“No le crea nada, porque a mí me invitó a una parrillada hace un fin de semana y nada”, reveló la ex vengadora. Segundos después, el piloto profesional le respondió: “Yo pedí el número de Tilsa, entonces me dieron un número equivocado, porque le escribí y nunca me contestó”.

“Me dijo que me iba a presentar corredores de carros, no sé, y nada. A ti te dice que te va a llevar a la discoteca, puro floro”, agregó la jurado de “El dúo perfecto”, mientras que la conductora del reality confesó lo siguiente: “A mí, Tilsa, que aunque sea que me presente corredores de seguros, pero que me presente”.

En esa misma línea, Mario Hart no se quedó callado e invitó Tilsa Lozano a una discoteca, la misma donde habría sido ‘ampayada’.

“Tili, hoy día, después del programa, vamos a ir a una discoteca que a ti te gusta y vamos a (...) Donde te paran ‘ampayando’ a celebrar el cumple de mi esposa”, agregó el piloto ante el asombro de los participantes de “El dúo perfecto”.