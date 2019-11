Aída Martínez se pronuncia sobre Shirley Arica: “Ella estaba vetada de las reuniones”

La modelo Aída Martínez se pronunció sobre la cancelación de “El valor de la verdad” donde iba a presentarse Shirley Arica, quien iba a remecer la farándula y el deporte con sus declaraciones con conocidos futbolistas vigentes en la Selección peruana.

En conversaciones con un conocido medio de prensa local en la vía pública, la motociclista arequipeña habló respecto a ello. “Supongo que era por un tema de hablar de seleccionados, y hay que a veces cuidar la imagen. Pero si yo fuera la productora, sacaría el programa de todas maneras”, sostuvo frente a la polémica.

Así también, hizo un revelador comentario sobre la expareja de Pedro Chavarri. “A mi me sorprende que Shirley haya mencionado a varios futbolistas, porque yo hasta donde sabía, ella estaba vetada de las reuniones, porque todos decían que era chismosita”, expresó a Ojo.

Aída Martínez indicó en otro momento de la entrevista, que ya no suele asistir a ese tipo de fiestas desde hace tres años. Desde que tiene una relación, y añade que se encuentra estable, ya no le llegan esas pretenciosas propuestas.

Shirley Arica y Aída Martínez eran amigas

Como se recuerda, Shirley Arica y Aída Martínez dejaron de ser amigas y compañeras de trabajo cuando salieron unos comentarios de la exsaliente de Reimond Manco, dando a entender que la arequipeña le habría coqueteado hace un tiempo.

"No tengo en nada en contra de ella, a menos que mencione mi nombre. Yo en mi valor no la mencioné, pedí no mencionarla, pero parece que yo sí le sumo a ella porque siempre me menciona”, declaró la modelo.

Aída Martínez aconseja a ‘Chabelita’

Durante su aparición en Mujeres al mando este lunes, Aída Martínez no dudó en comentar sobre el tema de Christian Domínguez e Isabel Acebedo.

"Christian hasta lloraba por Chabelita pidiéndole disculpas... Como mujer si fuera Chabelita me indignaría al ver esto porque no ha guardado un luto para la relación [...] No puede estar solo, depende si o si de una mujer todo el tiempo. Él termina una relación y empieza otra en una semana", sostuvo la 'characata'.

Así también, le aconsejó a la ‘Chabelita’ respecto a las camionetas a su nombre. “Quédate con todo, no le devuelvas nada”, aseveró.