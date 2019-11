Sheyla Rojas continuará como conductora de “Estás en todas” en 2020 [VIDEO]

Sheyla Rojas aclaró los rumores sobre su posible salida de “Estás en todas” y confirmó que seguirá en el programa junto a ‘Choca’ Mandros.

Ambos personajes asistieron a la preventa de América Televisión y se animaron a dar más detalles sobre el espacio que conducen todos los sábados.

“Sheyla se ha mostrado tal cual y yo también”, señaló el popular ‘Choca’ cuando le preguntaron a qué se debía el éxito de “Estás en todas”. También ironizó sobre las indirectas que se manda con ‘Shey Shey’ en todos los programas.

Los conductores también hablaron sobre la posibilidad de que haya un tercer conductor. “Eso no lo sabemos nosotros. Yo creo que “Estás en todas” está abierto para todos. Que sea alguien más que nos apoye sería genial”, contó la exchica reality.

Previamente, Sheyla Rojas declaró a “En boca de todos” que ella continuaría su relación laboral con América Televisión durante el 2020. "Se dicen muchas cosas, yo estoy contenta con América, contenta con el apoyo del público. Son seis años seguidos, hay Sheyla para rato en televisión”, dijo.

Otras producciones del canal de televisión que seguirán el próximo año son: “En boca de todos”, “Esto es guerra, “El show después del show”, “De vuelta al barrio” y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

¿Sheyla Rojas no renovará contrato en América TV? ‘Zorro’ Zupe abre el debate

A fines de octubre, el conductor de ‘Válgame’ abrió la polémica en torno a Sheyla Rojas. Ocurrió durante una videollamada con Antonio Pavón, expareja de ‘Shey Shey’.

“Antonio, me ha llegado el rumor de a que tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año. Yo te voy a pedir que me respondas si sabes algo de esto”, le dijo el panelista al exchico reality.

Al volver de la pausa comercial, el español respondió: “No he escuchado nada, pero tú tienes el contacto directo con ‘chanchiduende’. Pero, yo le he dicho a Sheyla que le vaya bien, que sea muy feliz, que esté muy bien económica y sentimentalmente”.

No obstante, luego de la preventa en América Televisión, estos rumores fueron desmentidos y Sheyla Rojas seguirá al aire con “Estás en todas”.