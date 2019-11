Por paro de colectiveros, ‘Checho’ Ibarra no llegó a su programa [VIDEO]

La capital vuelve a encontrarse en medio de un ambiente tenso con la última huelga de colectiveros que a muchos ciudadanos los ha imposibilitado de trasladarse de manera regular a sus respectivos centros de trabajo. Uno de estos perjudicados fue Sergio ‘Checho’ Ibarra, quien nunca llegó al espacio deportivo que conduce en Latina.

¿Cómo sabemos de esto? Pues el ‘Checho’ Ibarra y su familia salieron desde tempranas horas del día desde Lurín, pero terminaron cruzándose con el paro de colectiveros que hizo imposible que pudieran llegar a las instalaciones del canal ubicado en el distrito de Jesús María.

'Checho' Ibarra confesó sentir miedo al toparse con los manifestantes

El exjugador de fútbol logró comunicarse con el espacio matutino de noticias de Latina donde hizo su declaración: “Pensábamos que había un accidente, pero no sabíamos lo que pasaba. Cuando vimos a la gente correr nos asustamos y la policía me dijo que había una manifestación peligrosa”.

‘Checho’ Ibarra confesó que estaba asustado y que ante la imposibilidad de seguir avanzando decidió regresar hacia su hogar. Sin embargo, decidió comunicarse con la producción de Latina para explicar su problema.

“… Cuando empezamos a ver a la gente que se empezaba a bajar y a correr en contra, ahí nos empezamos a asustar un poco y preguntamos a uno de los policías; me dijo que había una manifestación, me reconoció, me dijo que estaba peligroso, que recién había llegado. Entonces, le pedí, por favor, si nos podían ayudar a regresar…”

Pero, ‘Checho’ Ibarra agregó: “Vi a la gente corriendo por todos lados, había mucho tumulto, estaba con la familia y llamé a la gente de deportes (de Latina) porque podía correr peligroso, no solamente yo, sino toda la familia”.

Sin embargo, el exfutbolista reconoció que no estaba enterado que se había anunciado un paro de colectiveros que iniciaría este lunes 25 de noviembre.