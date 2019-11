Mon Laferte sobre Chile: “El mundo tiene que dejar de ser individualista"

La cantante Mon Laferte vuelve a generar polémica por sus recientes declaraciones para la cadena Univision, donde se refirió a las manifestaciones que se viven en Chile, su país natal.

En esta conversación con la periodista Patricia Janiot, la artista de 36 años recalcó la poca intervención de los medios de comunicación para reportar el número de víctimas mortales que se vienen registrando en Chile.

PUEDES VER Mon Laferte responde la avalancha de críticas por mostrar el busto con fines promocionales [VIDEO]

Ante el descargo de Mon Laferte, la mujer de prensa le respondió que también existen preocupantes cifras correspondientes a saqueos y destrucciones producidas por algunos protestantes. La chilena respondió: “¿A ti te parece que quemar un supermercado, que está asegurado, que son transnacionales, de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente? ¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?”.

“Si tengo que ir a quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas, no de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado”, agregó la artista.

Mon Laferte muestra busto en los Latin Grammy

Mon Laferte ganó el Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum alternativo”. La cantante chilena fue noticia mundial al mostrar su busto en señal de protesta contra las manifestaciones en su país.