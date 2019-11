Keane sobre movilizaciones en Chile: “Se están cometiendo varios crímenes”

Keane realizó un concierto en Lima el pasado viernes 22 de noviembre como parte promocional de “Cause and effect”, su nuevo trabajo discográfico tras 7 años de ausencia musical.

En su segunda visita a Perú, el baterista de Keane conversó con La República y detalló los verdaderos motivos que llevaron a la banda británica a realizar una pausa, pese al éxito de “Strangeland”, su álbum lanzado en 2012.

“Teníamos una vida y cosas que hacer. Tengo una mujer, un bebé y quería disfrutar de mi hijo. Necesitábamos un descanso. Llevábamos 10 años trabajando y llegamos a un punto donde necesitábamos un descanso, pero ahora estamos de vuelta y nos sentimos frescos”, expresó Richard Hughes.

Keane sobre las protestas en Chile

Tras su presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, Keane viajó a Chile para realizar un concierto en la ciudad de Santiago y pese a las movilizaciones en ese país, la agrupación pudo hacer su show con un lleno total.

Pese a que el concierto de la banda se pudo concretar, Richard Hughes no fue ajeno a la crisis del país sureño y expresó su clara preocupación. “Sé que están protestando en contra de los aumentos e injusticias, pero sé que algunos de los cambios que demandan los protestantes están siendo atendidos”, señaló.

“Se ha registrado brutalidad policial, muertos bajo custodia, violencia, violaciones, suena a que se están cometiendo varios crímenes contra la gente. Obviamente es una preocupación”, agregó el integrante de Keane.

Concierto de Keane en Lima

Keane llegó a nuestro país para presentar su disco “Cause and effect”, lo interesante de este corte fue la introducción a nuevos sonidos como los sintetizadores, logrando un resultado fresco y contemporáneo.

Los responsables de abrir el concierto de la banda británica fueron los chicos de “Plutonio de alto grado”, conformado por los peruanos Omar y Franco Oriondo, y Alberto “Betín” y Diego Ramirez.

Himnos como “Everybody’s changing”, “Nothing in my way”, “This is the last time”, “A bad dream” y “Bedshaped” hicieron vibrar a su gran número de fans en el Perú.