Jazmín Pinedo confiesa si terminó su relación con Gino Assereto

La conductora de televisión Jazmín Pinedo se cansó de que sus seguidores le consulten si continúa teniendo una relación con Gino Assereto, por lo que decidió enviar un contundente mensaje a través de Instagram.

Con una actitud bastante seria y un tanto molesta, la presentadora de “Mujeres al mando” le puso fin a los rumores sobre una posible separación con el popular ‘Tiburón’ con una dura publicación.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino y a Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, expresó la ‘Chinita’ en sus historias de Instagram.

En la mencionada publicación, Jazmín Pinedo también aprovechó para explicar el motivo por el que no suele aparecer en fotos y videos junto a Gino Assereto en Instagram.

“No le gusta las fotos y eso no significa que me haya peleado, que me haya divorciado, ni me he casado”, señaló la animadora, con la finalidad de descartar cualquier crisis de pareja.

¿Gino Assereto le fue infiel a Jazmín Pinedo?

Sheyla Rojas realizó divertidas entrevistas al estilo “Badabun” con los integrantes de “Esto es Guerra”. La popular ‘Shey Shey’ se llevó una gran sorpresa cuando reviso el celular de Gino Assereto.

“Pero aquí hay otras conversaciones con varias mujeres: Silvia, Jessy, Livi, puras mujeres. ¿Ruth? Isabel, Pilar, Giovana, Katia, ¡Solo mujeres!”, expresó la conductora de “Estás en todas”, quien le ‘advirtió’ sobre esta situación a Jazmín Pinedo, a modo de broma.

Jazmín Pinedo quiere más hijos con Gino Assereto

En septiembre de este año, Jazmín Pinedo aseguró que no se encontraba embarazada, pero dio a conocer que se encontraba recibiendo un tratamiento para que ella y Gino Assereto puedan ser padres por segunda vez.

“Durante unos meses estuve llevando un tratamiento para fortalecer mi útero por algunos temas que ya los expliqué. Ya los terminé hace dos semanas y todos en casa estamos súper emocionados y... simplemente tener que esperar", manifestó la ‘Chinita’.