Henry Cavill revela que perdió el papel de James Bond por ‘gordito’

tal parece que la competitiva industria del cine, no perdona ni a los actores, al momento de exigir sus 'estándares de belleza y físico’. El actor Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman en películas como La liga de la justicia y Batman vs Superman: Dawn of Justice, reveló que alguna vez audicionó para interpretar a James Bond, pero fue rechazado por gordo.

En declaraciones a la revista Men’s Health, el actor relató que cuando tenía 23 años hizo casting para protagonizar Casino Royale (2006) y el director Martin Campbell le explicó que debido a su peso no podría quedarse con el papel. “Hubiera podido haberme preparado mejor. Recuerdo que Martin Campbell, el director, me dijo: ‘Parece que estás un poco gordito, Henry’. No sabía cómo entrenar o hacer dieta. De toda formas, me alegro de que me lo haya dicho, me lo tomé muy bien y me ayudó a mejorar. No estuve precisamente encantado de no obtener el papel, pero estaba acostumbrado a estar decepcionado y no era nada nuevo para mí”, comentó el intérprete al magazine.

PUEDES VER Marvel: Henry Cavill podría ser el nuevo Wolverine en el UCM de Marvel

Lo curioso fue Henry Cavill contó que su físico le jugó varias malas pasadas, pues también participó en el casting de Crepúsculo, y tampoco ganó; sin embargo, tras rutinas de ejercicios y rigurosas dietas logró convertirse en El Hombre de Acero, uno de los personajes que mayor éxito y reconocimiento mundial le ha dado.

Henry Cavill triunfó como Súperman.

Actualmente, Henry Cavill está promocionando The Witcher, la serie basada en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski en la que interpretará a Geralt de Rivia.