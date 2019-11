La dramática infancia de Goo Hara: Fue golpeada en la escuela por ser ‘demasiado bonita’

Tras la trágica muerte de la cantante y actriz surcoreana Goo Hara, empiezan a salir a la luz varios pasajes de la vida de la joven que dejó de existir a los 28 años, situaciones asociadas con el acoso escolar durante su infancia y el ciberbullying y violencia durante su vida adulta, podrían haber desatado una fatal decisión.

Los fanáticos han volteado la mirada hacia el pasado de Goo Hara para llegar a su difícil niñez, cuando era acosada en su escuela por sus demás compañeros. Incluso, en una oportunidad fue víctima de una brutal golpista por parte una de otra niña.

Así lo reveló para una entrevista con el medio “Nocturnal” en el año 2010. “Fue un momento realmente difícil para mí. Tuve que transferirme a las escuelas muchas veces porque las niñas me odiaban" relató entonces la exintegrante de la agrupación musical femenina Kara.

"Cuando estaba en la escuela, era muy popular entre los niños. La escuela siempre tiene la distinción entre ‘nuevo fantasma’ y ‘viejo fantasma’. Debido a que los niños me notaron, una estudiante de último año me golpeó hasta la muerte. Incluso durante el recreo, ella se apresuró a clase y me golpearon salvajemente ", contó muy afectada la artista.

En otro momento, Goo Hara contó que hubo una oportunidad en que sufrió hipotensión y uno de sus compañeros de clase le dio una barra de chocolate, lo que provocó la furia de una alumna, quien estaba interesada en el muchacho. Como venganza, un grupo de chicas se mantuvo tirando del cabello de la adolescente Hara , haciendo que se caiga de espaldas.

Goo Hara mostró evidencias de las golpizas que le propinaba su novio

Lamentablemente, las situaciones de violencia persiguieron a Goo Hara hasta la adultez, pues durante su relación sentimental con su exnovio Choi Jong Bum, con quien inició una batalla legal a mediados del 2018, acusándolo de violación de la ley sobre casos de delitos sexuales (filmar partes del cuerpo sin consentimiento) agresiones con daños corporales, intimidación, chantaje, coerción, destrucción y daños a la propiedad.