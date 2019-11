Shirley Cherres a Janet Barboza: “Te haces la santa cuando fuiste amante”

Luego de la polémica emisión de “El valor de la verdad” de Janet Barboza, Shirley Cherres arremetió contra la popular ‘Rulitos’ por revelar que fue la amante de un hombre casado.

La exporrista del Sport Boys cuestionó a la conductora de “Válgame” por criticar a diversas figuras de la farándula peruana, pese a que también cometió grandes errores en su pasado.

Además, le hizo algunas aclaraciones sobre la relación que mantuvo con Miguel Bayona (actual pareja de la conductora), después de que esta contara en el sillón rojo de “El valor de la verdad” que tras conocer el extinto romance hizo “pataleta” y la llamó “Femme fatale”.

“Barboza, ¿eres madre de familia y fuiste amante? Y hablas de mí cuando yo soy soltera, sin hijos y si salí con tu pareja fue hace 4 años antes que tú. Te arde, ráscate porque solo fueron besos. No seas hipócrita, te haces la santa cuando fuiste amante. No seas sinvergüenza y ser sexy o sensual no es ser p…, drogadicta, ni delincuente. Menos arrastrada ni cachuda, y lo sabes muy bien”, escribió la exanimadora en su cuenta de Facebook.

Shirley Cherres también dejó entrever que Miguel Bayona le habría sido infiel a Janet Barboza y dijo que muy pronto saldrían las pruebas que la revelarían.

“Solo le recomendaría que revise las redes sociales de su marido y vea con quienes se comunica, porque ella (Barboza) sabe muy bien de qué pie cojea él y una mujer sabe cuándo ya no es la única. Solo falta que salgan las fotos y videos. No puedo dar nombres ni nada, pero eso (infidelidad) ya es ‘vox populi’”, indicó al diario Trome.

Shirley Cherres arremete contra pareja de Janet Barboza

Shirley Cherres acusó a Miguel Bayona de buscar tener una relación con figuras mediáticas, para destacar en el mundo de la farándula peruana.

Shirley Cherres arremete contra Janet Barboza y su novio Miguel Bayona

“Ella sabía que él había salido conmigo, aparte ha sido hace años... Miguel ha enamorado a muchas chicas, siempre quiso estar con alguien del medio y ella cayó”, comentó sobre el novio de Janet Barboza.