Christian Domínguez indignado con Isabel Acevedo: “Yo no soy el que queda mal”

Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta tras su separación de Isabel Acevedo. El cantante de cumbia se mostró furioso al asegurar que se encuentra esperando por la propiedad de sus camionetas.

Como se recuerda, Domínguez puso a nombre de su expareja dos camionetas que hasta el momento no le han sido devueltas.

Según el cantante, quien estaría manchando su imagen es la popular ‘Chabelita’. “Si ella quiere hablar que hable de lo suyo y no mencionarme en nada, ni siquiera indirectas, sino serán las cosas de otra manera. Yo no soy el que quedo mal, no entiendo qué está pasando”, expresó en referencia a sus bienes para “Válgame”

Además, se refirió al viaje de Isabel Acevedo por las playas de Punta Cana. “Me molesta porque estas son cosas que no deben salir. Uno tiene que ser maduro para todo”, agregó.