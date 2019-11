Christian Domínguez se cuestiona relación con Isabel Acevedo: “¿Cuánto tiempo he perdido?”

Christian Domínguez volvió a referirse sobre su sonada ruptura con la bailarina Isabel Acevedo para asegurar, una vez más, que la relación no se terminó por una infidelidad.

El líder de la Gran Orquesta Internacional aclaró que no le importa ser tildado de infiel, pues tiene la conciencia tranquila. “Si yo fuera otro tipo de persona diría el motivo ¿Quedo como infiel? Yo sé lo que soy y nunca me ha importado lo que el Perú entero diga”, manifestó el cantante en una entrevista para “Domingo al día”.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez

Sin embargo, enfatizó que nadie lo puede acusar de haber cometido infidelidad con Pamela Franco debido a que la propia Isabel Acevedo negó que este haya sido el motivo de su ruptura.

"Tampoco quedo como infiel porque de su misma boca ella dijo que el motivo (por el que terminamos) era otro, no era infidelidad ni por terceras personas. Si luego hubo una molesta por salir rápido es otra cosa", enfatizó.

Christian Domínguez aseguró que, si realmente se supiera la verdad sobre su separación, la gente lo entendería y le brindaría su respaldo.

"Mi relación pasada (con Isabel) no tiene nada por ningún lado con un tema de infidelidad. La gente quiere que pase eso, pero si se enteraran los motivos todo cambiaría, dirían 'Christian ya sabemos por qué' y todo va a cambiar", señaló.

Finalmente, Domínguez reveló qué es lo que se pregunta cada vez que le pone fin a una relación sentimental. “Lo que más me molesta hacer es perder el tiempo. Cuando termino una relación siempre digo ‘¿Cuánto tiempo he perdido?’ y más si es por algo en lo que no tengo nada que ver”, indicó el cantante.

Christian Domínguez afirma que Isabel no quiere devolverle camioneta

Christian Domínguez confirmó que su expareja Isabel Acevedo está tratando de quedarse con la camioneta que él compró y puso a nombre de ella cuando eran pareja.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Yo solo quiero lo mío. Hay un tema legal, de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, indicó el cumbiambero en “Domingo al día”.