American Music Awards: Aseguran que Selena Gomez sufrió ataque de pánico

Selena Gomez fue la responsable de abrir la ceremonia de los American Music Awards 2019. La presentación musical de la exestrella de Disney resultó muy comentada en las distintas redes sociales y algunos usuarios aseguraron que la cantante desafinó en el inicio de su show.

Ante las reacciones en Twitter, una fuente cercana a Selena Gomez aseguró que la intérprete estadounidense sufrió un ataque de pánico al inicio de su número musical.

El medio responsable en asegurar esta información fue E! News: “Durante su show, Gomez pareció algo afectada por sus emociones, y ahora una fuente exclusiva revela que ella sufrió de un ataque de pánico justo antes de salir a la tarima de los AMAs”.

“Look at her now” y “Lose you to love me” fueron los temas que Selena Gomez escogió para abrir la fiesta musical, realizada en Estados Unidos.

Algunos fans coincidieron en que la artista de 27 años se puso nerviosa por el contenido de sus temas, donde claramente se refiere a su pasado con Justin Bieber.

Sobre los American Music Awards

La ceremonia de los American Music Awards 2019 se realizó en domingo 25 de noviembre en el Teatro Nokia L.A. Live, donde Taylor Swift fue la absoluta ganadora al llevarse cinco premios y ser nombrada “artista de la década”.

La gala de los AMAs también marcó el regreso de Selena Gomez a los escenarios tras estar alejada por problemas en su salud.