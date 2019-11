American Music Awards 2019: las mejores y peores vestidas en la alfombra roja

Los American Music Awards 2019 se está llevando a cabo en teatro Microsoft de Los Ángeles, California donde la artista más esperada del momento fue Selena Gómez ya que cantó sus dos últimos temas ‘Look At Her Now’ y ‘Lose You To Love Me’.

Sin embargo, los fanáticos se enganchan a la red carpet para ver a los mejores y peores vestidos en la premiación.

Las mejores vestidas

Camila Cabello

La novia de Shawn Mendes utilizó un dress large de tul color nude. Con el cabello recogido en una trenza se robó la mirada de todo el público. Sus tacos del mismo tono que su vestimenta formaron el outfit perfecto.

Camila Cabello

Sofia Carson

Al estilo de música disco, la cantante usó un vestido plateado parecido a la bola de cristal de esa época. En los Latin AMAs 2019 también se coronó como una de las mejores vestidas.

Sofia Carson

Lauren Jáuregui

La ex integrante de Fifth Harmony usó un vestido largo al estilo animal print con una correa que moldeaba su figura. Lauren Jáuregui deslumbró con un maquillaje sutil para esta noche de gala.

Lauren Jáuregui

Kelly Osbourne

La artista vistió un traje de pana color verde oscuro y en su cabello morado lució un moño grande. Su maquillaje sutil hacía que todos los ojos se posaran en su indumentaria. “Menos es más”.

Kelly Osbourne

Las peores vestidas

Selena Gomez

La cantante usó un mini vestido color verde al igual que sus zapatos no favorecían a su figura ya que le quedaba ajustado. El corte de cabello estilo bob no fue una de las mejores opciones para esta fecha tan especial.

Selena Gomez

Kesha

La artista pop utilizó un vestido estilo bata con diseño de cadenas y sus botas tenían el mismo diseño. A pesar de que hubo un tiempo de que este estampado salió de moda, no pudo combinarlo correctamente.

Kesha

Patrick Star

El youtuber de maquillaje y moda no dejó buena impresión al usar un enterizo dorado. Sus seguidores comentaron en las redes sociales que parecía un papel de regalo.

Patrick Star

Big Freedia

La cantante de música hip-hop asistió con una capa de varios colores, un pantalón llamativo de tonos pintorescos y sus zapatillas blancas de la marca deportiva Nike.

Big Freedia

Billie Eilish

Fiel a su estilo extravagante, Billie Eilish usó un polo y pantalón de cuadrados color marrón claro. Para completar su look utilizó una malla de apicultor diseñado por Versace que tapaba toda su cara y sus manos.

Billie Eilish

Dua Lipa

La intérprete de ‘Don’t Lie’ lució un vestido rosado con un lazo negro, sus tacos también eran de ese color. Su cabello rubio recogido en una cola complementaron su outfit.

Dua Lipa

¿Dónde ver los American Music Awards 2019?

Sigue en vivo los American Music Awards 2019 por TNT minuto a minuto a través de de este link. Selena Gomez impresionó a los asistentes al cantar ‘Look At Her Now’ y ‘Lose You To Love Me’.

Taylor Swift fue la más emocionada ya que es su mejor amiga. Luego la artista se preparará para entonar sus mejores temas en el escenario del evento.