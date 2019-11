American Music Awards 2019: Dua Lipa y Anwar Hadid se besan en la alfombra roja

La alfombra roja de los American Music Awards 2019 estuvo llena de artistas donde los mejores y peores vestidas estuvieron en el ojo de los fotógrafos del evento sin embargo, las personas que llamaron la atención fueron Dua Lipa y Anwar Hadid.

El estilo que usó la cantante no fue del gusto de los expertos en la moda ya que utilizó un vestido largo color rosado con un lazo negro al costado y sus tacos en corte ‘V’ fueron del mismo color.

Se puso una coleta alta para completar su look y se presentó frente a todos con su novio, el hermano de las hermanas Hadid. Dua Lipa ha encantado a Anwar Hadid con su outfit y él también estuvo a la altura de los AMAs 2019.

Utilizó un traje satinado color negro, muy elegante y hacía ‘match’ con su pareja. En su paso por la alfombra roja, la intérprete de ‘New Rules’ posó para las cámaras de los American Music Awards por primera vez con su novio y se dieron un beso siendo captado por todos.

La pareja caminó varias veces por la red carpet donde se dejaron ver muy enamorados. Dua Lipa cantará en el escenario de los American Music Awards 2019 siendo una de las artistas más esperadas.

Dua Lipa y Anwar Hadid

Sigue los American Music Awards 2019 EN VIVO

Sigue el minuto a minuto de los American Music Awards 2019 que se están llevando a cabo en Los Ángeles por TNT. Este evento premiará a los mejores artistas y grupos de la música además de conciertos en vivo.

Selena Gomez cantó sus dos temas ‘Lose You To Love Me’ y ‘Look At Her Now’ encantando al público. Taylor Swift y Kalsey se emocionaron al escucharla cantar por primera vez en ese escenario.