We the Lion presenta su nuevo tema “The System”

Luego de reaparecer en la escena local con su segundo material Kismet, del cual se desprendió “When life began” y “Let me go” y de darnos la tremenda alegría de ser la primera banda peruana invitada al reconocido Festival Lollapalooza en Chile, ahora a pocos días de terminar el año We The Lion nos sorprende con “The System”, tema que marca una diferencia con los anteriores pues por primera vez vemos y sentimos a la banda con un mensaje más de corte social.

Si bien la canción “The System” fue compuesta hace varios meses en base a la historia del padre de “Violet” (primer disco) como la historia de toda persona que debe seguir las reglas que se nos impone desde pequeños para “triunfar” en la vida sin importar el costo de calidad de vida que podemos tener o compartir con los que más amamos.

We the lion sorprende con "The System"

Lo nuevo de de la banda peruana es una serena catarsis, una voz de protesta a lo que se nos ha impuesto como diseño de vida por un sistema que cada vez nos consume más. Incluso actualmente nadie es indiferente con la coyuntura tan vulnerable y lamentable que vivimos como países de la región. Un ambiente de cansancio y decepción por la continua corrupción en este sistema que no solo es materia de preocupación en nuestro país, sino que como hemos visto, cada vez son más los países de Sudamérica los que alzan su voz y piden un cambio urgente.

El abuso del poder, la desconfianza en las autoridades y todo lo que encierra vivir continuamente en un sistema que finalmente no hace feliz al total de la población es lo que nos hace pensar que quizás ha llegado el momento de ver lo que realmente uno como ser humano debe hacer para mejorar como ciudadano, cómo mejorar la empatía con el resto y crecer, sumar en conjunto no de manera egoísta.

“The System” llega con un nuevo video clip, que ya está en YouTube, donde muestran imágenes de un artista ruso el cual se ha editado de manera impecable con el buen ojo de Señor Z, la idea es mirar hacia adelante con ganas de tomar acción y no dejarte llevar por el sistema sino pensar en lo que realmente podemos mejorar, no ser indiferentes y sacar lo mejor de nosotros sólo así podrá existir un verdadero cambio.