Slipknot, Interpol, The Strokes y todas las bandas que tocaron en el “Vivo X El Rock”

“Vivo X El Rock” 2019 fue una realidad. El evento musical reunió a una gran multitud en el Estadio San Marcos, donde se presentaron artistas internacionales de la talla de Slipknot, Interpol, The Strokes y Bullet for My Valentine.

La reciente edición de este festival contó con 7 escenarios, siendo la ‘Independiente’, ‘Red Bull’ y ‘Dub Corner’' las grandes novedades.

El primero acogió propuestas como las de DJ Towa, Autobus, Vílchez Huamán, Los Filipz, entre otras. Mientras que el segundo fue dedicado íntegramente al rap y al hip-hop. El tercero tuvo actos como Lima Sound System, Challwa y El Gran Latido.

Otra gran novedad de “Vivo X El Rock” fue la incorporación de más de 10 proyectos (bandas y solistas) liderados por mujeres, algo que no había pasado antes en el evento. Lorena Blume, Clara Yolks, Gala Brié, Marié Cherry Pop, La Torita, Shushupe, Janice, Ni Voz Ni Voto, Wendy Sulca y Alejandro y María Laura fueron las elegidas.

The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet For My Valentine, fueron los headliners del festival, en donde también se presentaron el DJ holandés Don Diablo, los argentinos Fito Páez y El Mató a un Policía Motorizado; los finlandeses de The Rasmus, así como los uruguayos del Cuarteto de Nos.

Carajo, A.N.I.M.A.L. y 2 Minutos de Argentina, Don Tetto de Colombia y Mago de Oz de España también formaron parte del line up.

Armonía 10 y la música fusión en “Vivo X El Rock”

La edición número 11 de “Vivo X El Rock” también será recordada por su apertura a los géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así a la descentralización. Y es que se contó con un escenario donde solo tocaron agrupaciones del interior del país.

El festival también decidió abrir su abanico de artistas nacionales al incluir propuestas novedosas que fueron ajenas a su cartel en años anteriores, al igual como hacen eventos similares en el extranjero.

Deyvis Orosco, Armonía 10, Hey Hey Camaguey, Wendy Sulca, M2H, Los Shapis, entre otros, se presentaron junto a Tourista, We The Lion, Difonía, Amen, Mar de Copas, entre otros.