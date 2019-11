Fito Páez tras presentarse en “Vivo X el Rock”: “Noche inolvidable”

Fito Páez ofreció dos shows en Lima y pese a que algunos de sus fans pusieron en duda la puntualidad de sus conciertos, el cantante argentino llegó a tiempo a sus presentaciones programadas para el “Vivo X el Rock” y la final de Copa Libertadores.

Para comenzar su recargada agenda en nuestro país, el intérprete de “Mariposa tecnicolor” se presentó en la antesala del River vs. Flamengo, donde cantó junto a Tini Stoessel, Sebastián Yatra y la brasileña Anitta.

Tras interpretar “Y dale alegría a mi corazón” en el Estadio Monumental, Fito Páez llegó al “Vivo X el Rock”, donde fue uno los artistas principales junto a Slipknot, Interpol y The Strokes.

“Circo Beat”, “Recuerdos que no voy a olvidar” y “El amor después del amor” fueron algunos de los temas que interpretó el artista argentino junto a su banda oficial.

Fito Páez en su presentación de "Vivo X el Rock". Foto: Sandi Narciso / La República.

El público de “Vivo X el Rock” quedó sorprendido por la puntualidad de Páez y desde el inicio del show se vivió una claro desenfreno.

Ante la buena aceptación por sus dos shows en Lima, el cantante se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para expresar su gratitud.

“Muchas gracias Lima por un día lleno de alegría”, expresó el intérprete de “11 y 6”.

Fito Páez llegó puntual a su presentación de "De Vivo X el Rock". Foto: Sandi Narciso / La República.

“¡Gracias Lima! Noche inolvidable. Vivo X el Rock 2019 #VxR2019”, se pudo leer en otra publicación del artista.

Fito Páez junto a su banda en “Vivo X el Rock”. Foto: Sandi Narciso / La República.

Sobre la reciente edición “Vivo X el Rock”

El festival “Vivo X el Rock” contó con 7 escenarios, donde se presentaron más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales.

Otra gran novedad esta edición del festival “Vivo X el Rock” fue la incorporación de más de 10 proyectos (bandas y solistas) liderados por mujeres, algo que no había pasado antes en el evento.

The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet For My Valentine, fueron los headliners del festival, en donde también se presentaron el DJ holandés Don Diablo, El Mató a un Policía Motorizado; los finlandeses de The Rasmus, así como los los uruguayos del Cuarteto de Nos.