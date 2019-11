La ‘Chama’ tras nuevo escándalo de infidelidad de Christian Cueva: “Nunca cambiará”

Shirley Arica se presenta hoy en “El Valor de la Verdad” y nuevamente se menciona el nombre del jugador Christian Cueva en un escándalo de supuesta infidelidad. Ante esto, la venezolana Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama’, no se calló nada y aseguró que ‘Aladino’ no va a cambiar mientras su esposa lo siga defendiendo.

En declaraciones vertidas a un diario local, Alexandra Méndez fue recordada que en su momento relató en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” que el futbolista trató de acercarse a ella, usando las redes sociales, cosa que hoy, a partir de las 10 de la noche, Shirley Arica relatará una situación similar.

Ante esto, la venezolana comentó: “¡Qué fastidio hablar de ese tipejo! Es un mentiroso y tramposo. No sé cómo se le ocurrió decir que mentí y lo mismo le dijo a Shirley (Arica); de que estaba mal con su esposa, que estaban separados, que solo hablaba con ella por sus hijos y más cuentos. Pobre esposa que no se valora y más bien, acepta reiteradas veces este tipo de humillaciones. Yo le escribí para contarle, porque me tenía cansada y ella no quiso creerme. Luego, salió a defender al marido”.

Seguidamente, Alexandra Méndez es consultada si cree que Christian Cueva podrá cambiar algún día y le mencionaron las mujeres a las que el jugador ha intentado acercarse, a lo que esta respondió:

“Gracias a Dios yo no caigo en tonterías y soy directa... No cambiará jamás. Es un pen**jo y lo será siempre, y más si la esposa se lo permite”, aseguró la ‘Chama’.

¿Qué dijo Shirley Arica sobre Christian Cueva?

Durante los videos promocionales de “El Valor de la Verdad”, Shirley Arica reveló que Christian Cueva buscó entablar comunicación y relación con ella, la modelo comentó que el futbolista le aseguró que no andaba en buenos términos con su esposa Pamela López.

Shirley Arica, comentó lo siguiente: “... Las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y, bueno, por qué una chica tan linda está sola, lo que siempre te dicen... Se puso como que, no sé, yo no podía bailar, o si volteo, y qué miras y a dónde vas, y quién es él... y de ahí quería seguir tomando en otro lado, y yo me quería a mi casa. Como que me quiso llevar obligada, dije que no... él me insultó cuando yuo bajo del carro, porque yo le tiro la puerta”.

Esta última revelación de Shirley Arica, habría llevado a Christian Cueva a cerrar temporalmente sus cuentas en redes sociales, una de ellas Instagram, cuyo perfil no figura más en la mencionada red social.