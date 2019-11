Lucía de la Cruz tras renunciar a candidatura por Solidaridad Nacional: “Me sentí utilizada”

Tras haber desistido de postular al Congreso de la República por Solidaridad Nacional en las elecciones 2020, Lucía de la Cruz decidió pronunciarse al respecto.

La cantante se mostró bastante arrepentida por haber aceptado la invitación de Solidaridad Nacional para lanzarse como candidata al parlamento.

PUEDES VER: Lucía de la Cruz asegura que renunció a su candidatura al Congreso por culpa de Rosa Bartra

“Gracias a Dios me retiré a tiempo, vi cosas extrañas que en realidad no quisiera comentar porque ya para qué, igual claro que me dejó un sin sabor”, expresó la criolla en entrevista con un conocido diario.

Lucía de la Cruz no se calló nada y decidió revelar cuál fue el motivo por el que dio un paso al costado en su posible candidatura.

“En verdad no quiero opinar qué pasó. Yo fui invitada por ese partido porque soy apolítica y creí que a través de todo este mundo nuevo podría seguir ayudando, pero bueno no fue así. Cuando estaba en la reunión con todos, me dijeron para firmar ya que esos papeles iban al Jurado Nacional de Elecciones, pero vi algo que no me gustó, escuché cosas, entonces me paré, agradecí a todos y me fui. Luego envié mi carta de que no iba a ser candidata”, señaló.

Lucía de la Cruz renuncia a su candidatura al Congreso 2020

Finalmente, la intérprete de “Yo perdí el corazón” confesó que se sintió usada por Solidaridad Nacional. Sin embargo, precisó que continuará trabajando en beneficio de los más necesitados.

“Me sentí utilizada. Es un tema que realmente me da tristeza porque yo amo al Perú, amo a las mujeres, a los niños, pero continuaré con mi labor social y si Dios quiere pronto abriré mi ONG para ayudar a mujeres maltratadas y niños abandonados”, manifestó Lucía de la Cruz.

Carlos Galdós se burla de candidatura de Lucía de la Cruz

El conductor radial Carlos Galdós lanzó un irónico comentario luego que Lucía de la Cruz renunciara a su candidatura al Congreso. “Parece que Dios se apiadó de nosotros. Parece que Dios amaneció peruano y ha hecho su primer milagro pre electoral. Lucía de la cruz reaccionó, menos mal que reaccionó”, expresó.

Galdós felicito el que la criolla haya desistido de postular al Congreso en representación de Solidaridad Nacional, debido a que en este partido se encuentran algunas figuras que estuvieron envueltas en escándalos por corrupción.