Rafaella Da Silva y su muestra de amor a Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ antes de la final de la Copa Libertadores

Rafaella Da Silva, pareja del futbolista Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una tierna fotografía al lado del delantero del Flamengo. La brasileña compartió una fotografía con el deportista dándose un beso en los labios.

Dicha instantánea lo publicó horas antes del partido decisivo entre Flamengo y River Plate por la Copa Libertadores. La empresaria lo acompañó con un corto texto, el cual describió el motivo de la fotografía compartida.

Rafaella da Silva en Instagram.

“To aqui torcendo por voce” (Estoy aquí animándote), escribió la modelo en su historia de Instagram, mencionando a ‘Gabigol’.

Dicha imagen pertenece a una fecha anterior, pero la también hermana de Neymar decidió mostrarlo nuevamente, como “cábala” para la victoria del delantero del club carioca. Como se recuerda, dicho post publicado en el Instagram del brasileño, contenía un romántico mensaje.

No hay forma de descifrarte, inusual, en cada curva inconfundible tuya, solo sé que me atrapó de una manera inusual. No hay forma de descifrar lo inusual, en cada curva inconfundible de la suya, solo sé que me atrapó de una manera inusual. Imposible que seas tan increíble“, escribió el deportista.

Captura de Instagram.

Neymar celebró goles de ‘Gabigol’ en final de Copa Libertadores

El delantero de la Selección de Brasil se convirtió en un hincha más del Flamengo y celebró los goles de su cuñado Gabriel Barbosa. A través de su cuenta de Instagram, el jugador de 27 años compartió su felicidad tras los goles del ‘Fla’.

El atacante del ‘verdeamarela’ hizo su celebración más alocada cuando ‘Gabigol’ metió su segundo gol. En otra fotografía, imitó el típico festejo del futbolista.

Como se recuerda, Flamengo se hizo acreedor de la Copa Libertadores, tras ganar al vigente campeón en un inesperado duelo. A 10 minutos del final de encuentro, el club brasileño sorprendió al “voltear” el marcador a los ‘millonarios’.