Freddie Mercury: se cumplen 28 años de la muerte del vocalista de ‘Queen’

Farrokh Bulsara, nombre verdadero de Freddie Mercury, falleció un 24 de noviembre de 1991 a causa del SIDA. Su novio Jim Hutton lo acompañó en sus últimos días hasta que se confirmó su deceso en su habitación del Gardel Lodge, su mansión.

El vocalista de ‘Queen’ soñó con ser una leyenda y así fue. Su música llegó a todos los rincones del mundo y hasta el momento no hay artista que pueda igualar su estilo, moda y pasión al cantar.

La gira ‘Magic Tour’ se dio el 9 de agosto de 1986 y fue considerada una de las mejores de la banda sin embargo, los 120 mil fanáticos que asistieron nunca imaginaron que esa sería la última presentación de la agrupación.

PUEDES VER Freddie Mercury: El último pedido de amor que le hizo a Mary Austin antes de morir

Desde ese día hasta el 24 de noviembre de 1991, pasaron muchas cosas para Freddie Mercury como dos discos nuevos de ‘Queen’, canciones como solista, hasta el dúo que hizo con la soprano Montserrat Caballé donde se notó claramente su avanzada enfermedad.

Un día antes de que falleciera, el cantante confesó que padecía de SIDA en un comunicado a la prensa. Cuando se le detectó la enfermedad, su vida social comenzó a bajar y solo paraba con las tres personas que estuvieron con él en las buenas y malas.

Freddie Mercury y Mary Austin

El artista conoció a Mary Austin en 1970 cuando ella se graduó en la carrera de Arte y Diseño Gráfico mientras que ‘Queen’ recién comenzaba a tomar apogeo. Freddie Mercury y Brian May frecuentaban la boutique ‘Biba’ donde justamente Mary trabajaba.

Freddie Mercury y Mary Austin

El vocalista de la banda se sintió atraído por la joven y su historia de amor duró seis años. Freddie y Mary terminaron su romance cuando él le confesó que sentía dudas sobre su sexualidad y a pesar de haberlo dejado como enamorado, siempre lo apoyó como amigo.

A pesar de que nunca se casaron, Mercury siempre se refirió a su amada como “esposa” además le compró un departamento y luego de su separación, siguieron frecuentándose hasta fue su asistente.

Freddie Mercury le compuso la balada ‘Love of My Life’ siendo una de las favoritas de los fanáticos. Aunque la diseñadora siguió ligada al cantante y a la banda, se casó con un empresario y tuvo dos hijos.

Freddie Mercury y Jim Hutton

En 1984, Freddie Mercury conoció a Jim Hutton cuando él estaba tomando un trago en un bar. En ese entonces Jim tenía pareja y al vocalista de ‘Queen’ eso no pareció importarle ya que le quiso invitar una copa.

Freddie Mercury y Jim Hutton

“Será mejor que se lo preguntes a mi novio”, respondió Hutton rechazando a Freddie sin imaginarse que luego se convertiría en su compañero. Después de seis meses, tuvieron otro encuentro casual pero esta vez fue en un restaurante.

Jim siguió rechazándolo hasta que luego de un año por fin aceptó una invitación a cenar. En 1986 se casaron de manera informal y pasaron su luna de miel en Japón. Él fue la única persona que pudo tomarle fotos al cantante cuando ya estaba en etapa terminal y que se volvieron virales en segundos.

Freddie Mercury y Jim Hutton

Freddie Mercury y Peter Freestone

Peter Freestone fue el diseñador de vestuario de Freddie Mercury y mantuvo su nombre hasta que el vocalista decidió llamarlo ‘Phoebe’. Esta persona es una de las más importantes en la vida de Freddie ya que se convirtió en su mano derecha no solo como trabajador, sino como amigo.

Mary Austin, Jim Hutton y Peter Freestone son las tres personas que estuvieron con Freddie Mercury en las buenas y en las malas.

Freddie Mercury y Peter Freestone

Histórico concierto de Queen en Wembley

El 13 de julio de 1985, ‘Queen’ dio el mejor concierto de la historia en el ‘Live Aid Wembley’. Con su bividi blanco, jean clásico y sus zapatillas Adidas con rayas negras, Freddie Mercury alzó el brazo para saludar a los 74 mil espectadores que asistieron esa tarde. La banda solo tenía 20 minutos para cantar y arrancó con el icónico ‘Bohemian Rhapsody’.

El evento benéfico fue emitido en varios países y logró una de las mayores audiencias de la televisión nacional, alrededor de 1.900 millones de personas estaban viendo a la agrupación en vivo y en directo. El segundo tema que cantó fue ‘Radio Gaga’ donde el mítico ‘Eo’ se hizo viral. Sus bailes y la manera de cómo jugaba con los camarógrafos e integrantes de ‘Queen’ catalogaron a Freddie Mercury como un ser especial y único.

La enfermedad que acabó con Freddie Mercury

En los años 80, el SIDA fue el tema del momento ya que los médicos salían en entrevistas diciendo que esta enfermedad era incurable y que los tratamientos eran demasiado caros. Este mal se ligaba con la homosexualidad que en esa época era un tabú y no era bien visto.

Freddie Mercury nunca habló sobre sus gustos y tampoco se lo comentó a sus padres. El público lo nombró ‘gay’ sin embargo, eso no le importaba al cantante ya que solo se enfocaba en su música. Un periodista le preguntó: “He escuchado que duermes con hombres”, eso generó diferentes reacciones en las personas pero el vocalista de ‘Queen’ respondió fiel a su estilo: “Yo duermo con hombres, duermo con mujeres y duermo con mis gatos… ¿qué tiene que ver eso con mi música?”.

Freddie Mercury

Cuando Freddie Mercury se enteró en 1987 que tenía SIDA, solo se lo contó a sus amigos íntimos: su cocinero, su expareja Joe Fanelli y los integrantes de ‘Queen’. El cantante se lo dijo con miedo a Jim Hutton y le propuso terminar no obstante, él le dio una respuesta amorosa llena de esperanza: “Yo te amo Freddie, y no me voy a ir a ningún lado”.

El 23 de noviembre de 1991, mandó un comunicado de prensa confirmando las especulaciones sobre su enfermedad: “Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean”.