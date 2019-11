El mensaje de Gianmarco tras la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

El cantante peruano Gian Marco compartió un mensaje motivador a todos los amantes del fútbol que presenciaron la final de la Copa Libertadores el último sábado en el Estadio Monumental de Lima.

El artista nacional aprovechó las redes sociales para dejar un mensaje en su cuenta de Instagram. Acompañado de una foto que se hizo viral, el cantautor destacó los valores que debe de sostenerse en el fútbol.

En dicha imagen aparecían unos hinchas de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal abrazados y presenciando el partido entre River Plate y Flamengo. En su mensaje, resaltó la unión de los peruanos para poder llevar a cabo grandes eventos de talla mundial.

“La mejor foto que he visto hoy en el Estadio Monumental. Que el fútbol siempre sea motivo de unión y valores para mejorar nuestra sociedad. Felicidades a estos muchachos por tan buen ejemplo, escribió el intérprete de "Sácala a bailar".

La publicación tuvo comentarios positivos, destacando el mensaje del músico peruano. “Yo también amo esta foto, donde no hay rivalidad solo demuestran que son buenos anfitriones”, “Hay que mostrarle al mundo que somos más que hinchas, somos excelentes anfitriones”, escribieron algunos usuarios.

Como se recuerda, esta tarde se disputó la final de la Copa Libertadores 2019, saliendo victorioso el equipo de Flamengo frente a River Plate. El cuadro brasileño le “volteó” el marcador al argentino con dos goles de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’.

Gian Marco se pronuncia tras los Latin Grammy 2019

Tras no ganar ningún premio en la última edición de los Latin Grammy 2019, Gian Marco decidió hablar respecto a ello en las redes sociales.

“Esta vez no pudo ser. Orgulloso y feliz de lo que he logrado hasta hoy. No tengo el #LatinGrammy pero los tengo a todos ustedes. Gracias por hacer de #Intuición uno de los mejores discos de mi carrera. Esto recién comienza”, escribió el peruano a través de su cuenta de Twitter.