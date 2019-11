Evaluna Montaner reitera la decisión de mantener su virginidad hasta casarse con Camilo [VIDEO]

Evaluna Montaner, actriz y cantante venezolana, habló sobre la decisión de esperar hasta la “noche de bodas” para tener intimidad por primera vez con Camilo Echeverry, su novio.

La hija de Ricardo Montaner y el cantante de ‘Tutu’ son enamorados desde hace cuatro años y medio y se casarán en febrero de 2020. No es la primera vez que Evaluna habla sobre el tema.

“A mucha gente que me conoce le parece muy raro, pero no me importa compartirlo ni decir que de verdad ha cambiado nuestra relación. Empezó por lo enamorados que estábamos, se creó de esa manera y siguió creciendo teniendo a Dios en la mitad. Creo que esa es la solución de un amor bien bonito”, contó a Ciudad Magazine.

Actualmente, la protagonista de la serie “Club 57” de Nickelodeon está en Argentina y se presentará en el teatro Gran Rex el 30 de noviembre.

“Ha sido un proceso muy bonito porque nuestra relación está basada en cosas muy lindas y muy especiales e importantes, así que viviendo todo el proceso como Dios quiso que lo viviéramos”, comentó la venezolana sobre su promesa de guardar su virginidad hasta el matrimonio.

Finalmente, Evaluna Montaner habló sobre quienes la critican por casarse tan joven. La hermana de Mau y Ricky tiene actualmente 22 años. “Siempre soñé con casarme joven, desde muy pequeña. Y bueno, me tocó justo el hombre perfecto para mí y llegó el momento”, señaló.

Evaluna Montaner y Camilo

Evaluna Montaner: ¿Cómo le pidió matrimonio Camilo a su novia?

La pedida de mano de Camilo a Evaluna fue como un “cuento de hadas”. Él organizó durante varios meses una falsa entrega de premios donde su novia sería una reportera. Se convocó a la reunión a los padres de ella y a los de él, también se invitó a varios amigos en común.

El artista de 25 años rompió en llanto cuando sacó el anillo para pedirle matrimonio a Evaluna. Todos los presentes se conmovieron.