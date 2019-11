Shirley Arica lo confiesa todo en “El Valor de la Verdad” EN VIVO ONLINE vía Latina

A partir de las 10 de la noche por la señal de Latina, no te pierdas ninguna de las polémicas revelaciones que la controvertida Shirley Arica hará en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz, donde relatará algunos affaires con personajes del mundo del espectáculo, así como con reconocidos futbolistas.

Shirley Arica, conocida como la ‘chica realidad’, se hizo famosa por sus constantes escándalos ya sea por sus turbulentos romances mediáticos, sus peleas con otras modelos y personajes de la farándula local, así como sus picantes declaraciones.

Shirley Arica en "El Valor de la Verdad"

Esta vez, la modelo se sienta en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” para contar algunos de los pasajes amorosos más ocultos de su controvertida vida, a la cual saldrán a la luz nombres como los de Christian Domínguez, Jefferson Farfán y, una vez más, Christian Cueva.

Todo comenzó hace tres días, cuando en su cuenta de Instagram, Beto Ortiz publicó una foto de las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda, ambas en el set de “El Valor de la Verdad”. Esta imagen causó mucho revuelo en redes sociales, más aún con la leyenda escrita por el periodista.

“Adivinen cuál de las dos se sienta este sábado en el sillón”.

Olinda Castañeda y Shirley Arica en el sillón rojo

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando, de manera súbita, Beto Ortiz borró las publicaciones referidas a la promoción del siguiente programa de “El Valor de la Verdad”. Magaly Medina, llegó a especular que esto se debió a que el show habría sido vetado dado que ya se sumaban una serie de personajes que dejaban no muy bien parados a jugadores de la Selección Peruana, ya que Latina es el canal encargado de transmitir los partidos de la ‘bicolor’.

Sin embargo, un día después, Beto Ortiz reaparecería en Instagram republicando la primera promoción de Shirley Arica en “El Valor de la Verdad” con un enigmático mensaje: “Dijeron que nos había vetado, pero no. Superadas las turbulencias, el programa con @shirletarica27 VA”.

Beto Ortiz anuncia "El Valor de la Verdad" de Shirley Arica

¿Shirley Arica tuvo un affaire con Jefferson Farfán?

En dicho video, Shirley Arica relata un supuesto affaire con Jefferson Farfán: “Hubo química, de verdad fluyó chévere. Yo llevaba tiempo sola, no tenía a nadie que me caliente la oreja. Y él llegó en el momento (preciso)… En realidad, estuvimos pegados todo el rato”.

En otro extracto de la promoción, se le pregunta a Shirley Arica si tuvo una encerrona con Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Christian Cueva. No se muestra la respuesta de la modelo, pero sí el rostro de preocupación de la ‘chica realidad’, quien parece tener ciertos reparos para contestar.

¿Christian Cueva tuvo relación con Shirley Arica?

En el último video promocional de “El Valor de la Verdad” de Shirley Arica, se le pregunta si estuvo en salidas con el futbolista Christian Cueva, a lo que la modelo reveló lo siguiente:

“... Las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y, bueno, por qué una chica tan linda está sola, lo que siempre te dicen... Se puso como que, no sé, yo no podía bailar, o si volteo, y qué miras y a dónde vas, y quién es él... y de ahí quería seguir tomando en otro lado, y yo me quería a mi casa. Como que me quiso llevar obligada, dije que no... él me insultó cuando yo bajo del carro, porque yo le tiro la puerta”.

¿Christian Domínguez besó a Shirley Arica?

El nombre de Christian Domínguez no estuvo ausente de “El Valor de la Verdad” de Shirley Arica, ya que se le preguntó a la modelo si tuvo un encuentro con la polémica modelo.

Ante esto, se ve a Shirley Arica narrando la siguiente experiencia: “... En la sala con Christian (Domínguez)... Agarramos, yo me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo... y en eso siento que alguien se sube encima mío y que me comienza a acariciar, yo estaba media ‘zampada’... estaba que, no sé, que se echaba y me tocaba por acá... me comenzaba a ‘paletear’, pues”.