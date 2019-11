Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo intenta quedarse con su camioneta

Christian Domínguez se encuentra muy feliz por la relación que inició hace poco con Pamela Franco. Sin embargo, uno de los problemas que tiene bastante preocupado al cantante de cumbia es que su expareja Isabel Acevedo no quiere devolverle la camioneta que compró a nombre de ella.

En conversación con “Domingo al día”, el líder de la Gran Orquesta Internacional confirmó que la popular ‘Chabelita’ está impidiéndole recuperar su camioneta.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Yo solo quiero lo mío. Hay un tema legal, de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, expresó, completamente indignado.

Según se especuló, Isabel Acevedo le habría enviado una carta notarial a Christian Domínguez para quedarse con su camioneta por daños y perjuicios ocasionados contra ella por una presunta infidelidad con Pamela Franco.

Por otro lado, Christian Domínguez contó cuáles fueron las características con las que Pamela Franco llegó a conquistarlo. “Su forma de comportarse, de tratar, su dedicación, su carácter. Conociéndola, nos fuimos compenetrando”, comentó, con una sonrisa en el rostro.

Christian Domínguez critica a ‘Chabelita’ por usar pasajes a Punta Cana

Christian Domínguez criticó duramente que Isabel Acevedo haya viajado a Punta Cana con los pasajes que él compró cuando aún mantenían una relación sentimental. “Me molesta que yo esté aquí, la otra persona debería estar callada, yo no lo haría”, indicó, bastante serio.

Pamela Franco envía indirecta a Isabel Acevedo

Pamela Franco, la nueva pareja de Christian Domínguez, le envió un contundente mensaje a Isabel Acevedo, quien tiene un enfrentamiento legal con el cantante por las camionetas que él compró a nombre de ella.

“Yo no le deseo lo mejor a nadie. Cada quien va a recibir lo que merece, que lo viva como quiere vivirlo y si la vida es bella para todos, regio”, aseveró la integrante de ‘Alma Bella’.

Como se recuerda, la relación entre Domínguez y Franco nació en medio de rumores de infidelidad por parte del líder de la Gran Orquesta Internacional.