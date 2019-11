Christian Domínguez y Pamela Franco se encerraban en los camerinos, revela Janet Barboza

El pasado sábado, la conductora de televisión Janet Barboza se presentó en “El valor de la verdad” en reemplazo de Shirley Arica. Dicha aparición de la modelo había sido vetado por Latina, pues perjudicaba la imagen del canal de televisión por las declaraciones de varios futbolistas de la Selección peruana de fútbol.

Por tal motivo, la recordada figura de “La movida de Janet” ocupó dicho lugar. Sus declaraciones sorprendieron a los televidentes, el cual habló de su vida íntima y anécdotas que pocas personas conocían sobre ella.

Janet Barboza en Instagram.

Una de sus revelaciones fue en relación a Christian Domínguez y Pamela Franco. La ‘rulitos’ contó detalles íntimos de la pareja del momento frente a Beto Ortiz. Sus confesiones causaron asombro al escritor pues aún el líder de la “Gran orquesta internacional” seguía con Isabel Acevedo ‘La Chabelita’.

“Christian conducía “Se pone bueno” y Pamela era su co-animadora. Entonces, ustedes saben que los estilistas y peluqueros son los primeros en llevarte la noticia. Uno de ellos me dice ‘Señora Janet, a que no sabe que Christian y Pamela comparten camerinos’. Me llamó mucho la situación”, comentó la conductora de “Válgame” en el sillón rojo.

Así también, resaltó que dicha habitación era "muy pequeña", y dejaba a la imaginación que dentro, en intimidad, sucediera algo entre ambos.

“Si es que ellos no tenían planeado enamorarse, el camerino iba a ser de todas el lugar que se enamoren o que pase algo. Habían dos silloncitos muy pequeñitos, un baño y un espejo”, sostuvo Janet Barboza.

Christian Domínguez en Instagram.

“Imagínate Beto, en un día de grabación que demoraba entre 9 de la mañana y 8 de la noche, mientras los maquillaban y los peinaban [..] era una convivencia”, agregó la ‘rulitos’.

Sus confesiones no cesaban y añadió que tenían una fuerte atracción por el cruce de miradas durante las grabaciones, además de que el cumbiambero le llevaba el almuerzo a la chica de “Alma bella”.