Selena Gomez, la artista más esperada de los American Music Awards 2019

Todo va quedando listo para los American Music Awards 2019. La ceremonia, que premiará a lo mejor de la música, se llevará a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se darán cita artistas de la talla como Selena Gomez, Taylor Swift, Christina Aguilera, Camila Cabello, Billie Eilish y más.

No obstante, la aparición más esperada estará a cargo de la cantante Selena Gomez, quien tuvo un año lleno de altibajos tanto personal como de salud.

Selena Gomez American Music Awards

Tras superar sus dificultades, ella asombró al mundo con “Lose you to love me”, una desgarradora letra que habla sobre decir adiós a un amor del pasado y “Look at her now”.

Asimismo, se supo que Selena Gomez lanzará el 10 de enero del 2020 el disco completó que llevará como nombre “SG2” y contará nada menos que con un repertorio de 13 canciones. Esta nueva producción llega tras cinco años.

Selena Gomez American Music Awards

“Ahora puedes reservar mi nuevo álbum, el 10 de enero de 2020. Este álbum es mi diario de los últimos años y no puedo esperar a que lo escuches. Título, arte y lista de canciones próximamente”, dijo en Twitter la artista.

Volviendo a los American Music Awards 2019, la presentación de Selena Gomez es una de las más esperadas, pues pisará un escenario luego de dos años de ausencia. La última vez que subió al escenario de los AMAs fue en 2017 e interpretó el tema “Wolves”.

Selena Gomez American Music Awards

¿Cuántas veces se presentó Selena Gomez en los AMAs?

Selena Gomez se presentará por cuarta vez al escenario de los American Music Awards. Ella lo hizo en 2014, 2015 y 2017. E su último show impactó con el tema “Wolves”.

Selena Gomez American Music Awards

Aunque no se sabe exactamente mucho qué hará en su performance de este domingo, muchos de sus seguidores la quieren ver interpretando “Lose you to love me” y “Look at her now”.